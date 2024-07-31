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الكوني والسايح يبحثان سُبل دعم العملية الانتخابية

الكوني والسايح يطلعان على آخر مستجدات انتخابات البلديات

31 يوليو، 2024 1:53 م
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أخبار ليبيا 24

بحثَ موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، مع عماد السايح رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات؛ آليات دعم العملية الانتخابية.

كما تضمن اجتماع الكوني والسايح في طرابلس، الاطلاع على جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية الجاري العمل عليها حالياً، بالإضافة إلى بحث الصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه تنفيذها.

بدورهِ.. شدّد الكوني على أهمية الجهود المبذولة من قبل المفوضية الرامية إلى إنجاز انتخابات المجالس البلدية.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، مع السفير الياباني لدى ليبيا شيمورا إيزورو، في طرابلس؛ آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وتضمن لقاء السايح والسفير الياباني، مناقشة سُبل «تدعيم المساعي الرامية لإنجاز الانتخابات البلدية الحالية»

بدورهِ جدّد السفير الياباني دعم بلاده «لاختيارات الليبيين وتطلعاتهم لعبور هذه المرحلة والإنتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار» بحسب منشور المفوضية العُليا للانتخابات.

كما ثمن السفير الياباني جهود المفوضية العُليا للانتخابات «وسعيها الذي وصفه بالحثيث للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي» على حد قوله.

وفي لقاءٍ منفصل… بحثَ السايح، مع كوفن بيقيتش سفير دولة تركيا لدى ليبيا؛ سبل دعم تركيا للانتخابات المرّتقبة.

وناقش السايح مع السفير التركي لدى ليبيا خطط إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ودعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

 

31 يوليو، 2024 1:53 م
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