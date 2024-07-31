الدولار يتراجع أمام نظيره الدينار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية إلى مستوى 6.99 دينار، بعد أن قفز في تعاملات سابقة إلى مستوى 7.12 دينار للدولار الواحد.

وسجل سعر صرف اليورو انخفاضًا هو الآخر إلى مستوى 7.43 دينار بعد أن ارتفعَ إلى مستوى 7.50 دينار، في حين جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 8.70 دينار، كما استقر سعت صرف الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، وثبُت سعر صرف الدينار التونسي عند مستوى 2.15 دينار.

وفي تعاملات السوق الرسمية… استقرتْ أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق الرسمية عند مستوياتها المعهودة دون تغييّر، إذ بلغ سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار مستوى 4.83 دينار في حين ثبُت سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.25 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

ولم يُسعف فرض البرلمان بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الدينار من الانخفاض أمام الدولار، إذ استمر الدينار في فقدان قيمته في السوق الموازية.