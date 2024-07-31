الحكومة الليبية تستلم من اللجنة الأردنية  الخطة الاستراتيجية الخماسية

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استلمت وزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية الخطة الاستراتيجية الخماسية من اللجنة الاستشارية الأردنية، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل الوزارة لتحسين سوق العمل للشباب الليبيين.

رسم استراتيجية تساهم بتحسين سوق العمل

وأقيمت احتفالية رسمية لاستلام الخطة من اللجنة المكلفة بوضعها، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم أعضاء مجلس النواب، من بينهم رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري، ونائب رئيس لجنة العمل والشباب والشؤون الاجتماعية يوسف كمود، والنائب محمد المهدي الحضيري، والنائب عدنان الشعاب، والنائب إبراهيم الزغيد.

وبحسب بيان الوزارة، شارك في “المراسم أعضاء من الملحقية العسكرية الليبية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء اللجنة الاستشارية الأردنية، ومديري الإدارات بوزارة العمل والتأهيل، ولفيف من أعضاء مجلس النواب الأردني، ورؤساء الجامعات والقطاعات والأكاديميات”.

وفي كلمته قال عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل إن “حرص الوزارة على استمرارية نهج التخطيط الإستراتيجي لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات بشكل ينسجم مع الأولويات الوطنية ويحقق الأهداف المرجوة، ما ينعكس على الأداء والتميز”.

وأكد أن “هذا النهج يأتي في إطار الحرص الشديد على أداء الأمانة بكل رضا، خدمة لشعب ليبيا ورفعة لوطننا”.

وجدد أرحومة بحسب البيان، “شكره إلى رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، على دعمه المستمر لوزارة العمل والتأهيل، وإلى القوات المسلحة بقيادة سيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر على بسطهم للأمن والأمان، ما كان سببًا في إعادة الحياة والإعمار للبلاد. كما تقدم بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومة وشعبًا على جهودهم المبذولة لدعم ليبيا على كافة الأصعدة”.