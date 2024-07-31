الحكومة الليبية تبحث أوضاع بلديات الجنوب

أخبار ليبيا 24

بحثَ سامي الضاوي وزير الحكم المحلي، في الحكومة الليبية خلال اجتماعٍ موسعٍ عقده مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، المختنقات التي تعاني منها البلديات وسبل حلحلتها.

تحقيق التنمية المستدامة لبلديات الجنوب

حضر الاجتماع خديجة الزروق عضو مجلس النواب عن دائرة وادي الشاطئ، و فاطمة الصويعي عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة أوباري، و بحضور اللواء سالم بوفارس رئيس جهاز الحرس البلدي، وعددٍ من عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية، بحثوا سبل دعم البلديات وتعزيز مشروعات التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي تواجه البلديات في الجنوب، وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ومن جانبه أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والسلطات المحلية لمعالجة هذه التحديات، مشددًا على أن وزارة الحكم المحلي ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للبلديات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بحسب بيان الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط شاملة لتنمية المناطق الجنوبية، تتضمن تحسين شبكات الطرق والمواصلات، وتطوير المرافق الصحية والتعليمية، وتعزيز القدرات المحلية من خلال توفير التدريب والتأهيل للعاملين في البلديات.

من جانبهم، ثمن أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات دور وزير الحكم المحلي والجهود المبذولة من قبله في إطار دعم البلديات وتحقيق التنمية المستدامة لبلديات الجنوب.

التنسيق بين الوزارة والمجلس النرويجي

وفي سياق آخر عقد الضاوي اجتماعًا تشاوريًا مع وفد من مكتب المنطقة الشرقية للمجلس النرويجي للاجئين في ليبيا، لمناقشة المشاريع التي تنفذها المنظمة داخل ليبيا في إطار برامج الدعم المقدمة من المجلس النرويجي للاجئين.

واستعرض اللقاء الأعمال السابقة التي نفذها المجلس في بعض البلديات والتي تشمل تنفيذ أعمال صيانة سريعة لبعض المنازل المتضررة وتنفيذ أعمال إنشاء وصيانة للبنى التحتية في عدد من البلديات، إضافة إلى توريد وتركيب وحدات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية وبرامج تدريب وإعادة تأهيل وغيرها من البرامج ذات العلاقة التي تقدم في إطار الدعم لبعض البلدان، بالإضافة إلى الخطط والأعمال التي سيقوم بها في المستقبل.

وأكد الضاوي على “أهمية رسم إطار عام لبرامج الدعم التي يقدمها المجلس من خلال إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الحكم المحلي والمجلس النرويجي للاجئين في ليبيا تنظم أوجه التعاون والمشاريع والنشاطات”.