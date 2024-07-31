نجاة البرهان بـ«أعجوبة» إثر محاولة استهدافه بهجوم مسيّر

تمكنَ عبد الفتاح البُرهان، قائد الجيش السوداني من النجاة -بأعجوبة- إثر محاولة اغتياله عبر استهدافه بمسيرتين شرقي السودان.

القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أكدتْ في بيانٍ أنّ مضاداتها الأرضية تمكنت من التصدي للاستهداف الذي وصفتهُ بالغادر، معلنةً عن سقوط 5 ضحايا على الأقل في موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية، شرقي السودان، بحسبِ بيان القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وعن الأوضاع الإنسانية في السودان، كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن أن ثُلث المواطنين السودانيين الذين يدخلون المستشفيات جراء إصابتهم في الحرب هم من النساء والأطفال القُصّر.

بدوره أوضحَ رئيس منظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو في السودان، أنهُ ومنذ نشوب الحرب في أبريل من العام 2023 أُصيب آلاف الأطفال والنساء، مشيرًا إلى عدم تمكن المنظمة من إرسال مساعدات الإغاثية للعالقين في مناطق الاشتباكات.

من جهتها… أكد المنظمة الدولية للهجرة، فرار أكثر من 2.2 مليون سوداني إلى دول الجوار جراء الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في حين نزح نحو 7.8 مليون داخليًا، وفقَ تقرير المنظمة.

أما الهيئة الطبية الدولية فقد قدرت عدد اللاجئين السودانيين في مدينة الكفرة بـ45 ألف لاجئ، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في حال عدم تقديم المساعدات والاحتياجات للاجئين بشكل عاجل وفوري.

أوضاع صحية حرجة

وبحسبِ لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، فقد ازدادت الإصابات في صفوف اللاجئين بالأمراض المعدية، إذ جرى تسجيل أزود من 750 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب الكبد، و 28 حالة إصابة بالسل، و أكثر من مئة حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.