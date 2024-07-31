الأمم المتحدة تخصص 5.3 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

يتدفق المئات يومياً عبر الحدود الليبية السودانية بحسب تقارير أممية، فارين من الحرب في بلادهم ويزداد العدد طردياً مع ازدياد وحشية الحرب السودانية.

دعم أممي للاجئين السودانيين

وفي تقرير جديد للأمم المتحدة قالت فيه إنها خصصت نحو 5.3 مليون دولار، الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لدعم 195 ألف لاجئ سوداني في ليبيا، يواجهون ظروف إنسانية صعبة.

وأكدت الهيئة الأممية في تقريرها، أن هذا التمويل يعد جزءًا من خطة الاستجابة الإقليمية الأوسع للاجئين المخصصة لأزمة السودان التي نسقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تشمل ليبيا وأوغندا، حيث يسعى الشركاء في مجال المساعدات الإنسانية إلى الحصول على 1.5 مليار دولار لدعم المتضررين من الصراع.

وبحسب الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أن خطة الاستجابة الإقليمية لأزمة السودان تواجه في صعوبات للتمويل، إذ لم تحصل سوى على 313 مليون دولار، أي 21% من المبلغ الإجمالي المطلوب. وأوضح أن أكثر من 15 شهرًا من الصراع أجبرت خمس سكان السودان على الفرار، بمن فيهم أكثر من 2.1 مليون شخص عبروا إلى البلدان المجاورة، من بينها ليبيا.

وسجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، نحو 40 ألف لاجئ سوداني دخلوا الأراضي الليبية، إلا أن الرقم الفعلي أكبر بكثير، في ظل التدفق المستمر لأعداد اللاجئين السودانيين، والذي يصعب المهمة على السلطات المحلية في مدينة الكفرة، التي ناشد مسعود عبدالله عميد البلدية، الحكومات والمنظمات الدولية بضرورة وسرعة الاستجابة للوضع المأساوي بالكفرة، وأكد عبدالله أن “الأعداد بلغت مئة ألف شخص جرى حصرهم في خمسين لجنة تصدر شهادات صحية لهم”.