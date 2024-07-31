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الأرصاد: أجواء صيفية ورطوبة عالية على معظم المناطق الساحلية

الأرصاد: درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية

31 يوليو، 2024 10:20 ص
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طرابلس - تصوير: سند الأحلافي
طرابلس - تصوير: سند الأحلافي

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد، وسط ارتفاع لعامل الرطوبة على المناطق الساحلية، بحسبِ توقعات مركز الأرصاد الجوية.

 مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب أخر الليل وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الساحلية، كما توقعت الأرصاد أن تمون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (30–32)مْ  وعلى مناطق الدواخل مابين (33-36)مْ ،  مع ارتفاع الرطوبة على المناطق الساحلية.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق  مابين (30-33)مْ، مع ارتفاع عامل الرطوبة على المناطق الساحلية.

الطقس
الطقس

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (36–40)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو  الكفرة»

ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (38–41)مْ، بحسب الأرصاد.

31 يوليو، 2024 10:20 ص
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