اغتيال إسماعيل هنية.. الوجه السياسي والدبلوماسي للمقاومة الفلسطينية

لقى إسماعيل هنية، الزعيم القيادي في حركة «حماس» نحبهُ في طهران – إيران؛ جراء استهدافه بغارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد لإيران.

بدورهِ اعتبر أحد قادة حماس في تصريحاتٍ لوكالة رويترز أنَ اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للأخ إسماعيل هنية بمثابة تصعيد وصفهُ بالكبير يهدف إلى كسر إرادة حماس والشعب الفلسطيني، وتحقيق أهداف وهمية، بحسبِ وكالة رويترز.

من هو إسماعيل هنية؟

إسماعيل هنية هو سياسي فلسطيني وزعيم حركة حماس، ولد في 29 يناير 1963 في مخيم الشاطئ بغزة، كما تلقى العلم ودرس الأدب العربي في الجامعة الإسلامية بغزة،ومن هنا كانت محطة انخراطه في الحركة الإسلامية.

شغل منصب رئيس الوزراء في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006.

كما يُعتبر إسماعيل هنية أحد الشخصيات البارزة في الحركة وله دور كبير في سياساتها واستراتيجياتها.