أعلى مشاركة نسائية في تاريخ الأولمبياد في نسخة باريس

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أدت المبادرات النسوية الرياضية إلى الضغط على مر العقود بزيادة التمثيل الرياضي للنساء في المحافل العالمية الرياضية، وهذه المرة التزمت اللجنة الأولمبية الدولية في أولمبياد باريس، بتعزيز تواجد الرياضيات، ووصلت نسبة مشاركة الرجال إلى النساء 50-50 لأول مرة بتاريخ الألعاب الأولمبية.

تاريخ المشاركة النسائية في الأولمبياد

وعلى مر الأعوام كانت نسبة مشاركة النساء بسيطة، وأخذت في الارتفاع رويداً رويداً، بلغ مجموع المشاركين 2.2٪ فقط من المشاركين بالألعاب الأولمبية في باريس عام 1900 عندما تنافست النساء لأول مرة، وارتفع العدد تدريجياً، وتسارعت وتيرة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية في عام 1984، بنسبة 23٪ و44٪ بالعاصمة البريطانية لندن في عام 2012 و48٪ بالعاصمة اليابانية طوكيو في عام 2020.

وقد أدت المبادرات الرئيسية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الدولية (IFs) واللجان الأولمبية الوطنية (NOCs) إلى توفير فرص متساوية للرياضيين من الذكور والإناث للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

ووفقا لإحصاءات نشرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم تعيين ما يقرب من 35 معلقة رياضية من قبل خدمات البث الأولمبية لباريس 2024، مما رفع نسبة المعلقات الرياضيات إلى ما يقرب من 40٪ أي ما يمثل زيادة تقارب 80٪ مقارنة بطوكيو 2020 وأكثر من 200٪ مقارنة بأولمبياد ريو 2016.

يؤدي هذا التمثيل المتساوي في أولمبياد باريس، إلى خلق فرص متكافئة في عالم الرياضة، وتعزيز لوجود المرأة الرياضية في البطولات العالمية.