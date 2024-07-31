أسعار النفط تنتعش على وقع التوترات الجيوسياسية وانخفاض المخزونات الأمريكية

حققتْ أسعار النفط انتعاشةً ملحوظة خلال جلسة تعاملات الأربعاء معوضةً خسائرها السابقة.

وارتفعتْ أسعار النفط عقب إعلان «المقاومة – حماس» اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لرئيس مكتبها السياسي، «إسماعيل هنية» وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء.

كما عززّ تقلص المخزونات الأميركية، من ارتفاع أسعار النفط، إذ جرى تداول خام برنت عند مستوى 79.70 دولار للبرميل، في حين سجل الخام الأمريكي مستوى 76.01 دولار للبرميل.

وفي هذا الصددّ… أقدمتْ الولايات المتحدة على شراء ما يزيد عن خمسة ملايين برميل من النفط الخامن وفقَ ما كشفتهُ وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وبحسبِ وكالة بلومبيرغ للأنباء، تسعى وزارة الطاقة الأمريكية إلى إعادة تموضعها عبر تعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي الذي استنفذته خلال الفترة القلية الماضية، فبشكلٍ عام.. تراجع احتياطي الولايات المتحدة من الخام إلى أدنى مستوياتهِ في 40 عامًا بحسب بلومبيرغ.

بدوره توقعَ بنك «Morgan Stanley» أن تحقق أسواق النفط العالمية فائضًا خلال العام 2025، وأن تسجل إمدادات النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميًا، بحسب البنك.

كما أبقى بنك «Morgan Stanley» توقعاته حيال سعر حام برنت للربع الثالث مع العام الحالي عند مشتوى 86 دولارًا دون تغيير.

من جانبها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.