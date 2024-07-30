مهرجان صيف بنغازي.. بوابة جديدة لإنعاش اقتصاد المدينة

أخبار ليبيا 24

الاستقرار الذي تشهده مدن الشرق لاسيما مدينة بغازي، وارستجاعها لعافيتها بعد سنوات من مواجهة ومحاربة الإرهاب، عمَّ بها الأمن واصبح إقامة مهرجانات فنية ثقافية أمراً ممكناً، لذا تستعد المدينة لانطلاق فعاليات مهرجان صيف بنغازي.

تأثير الوضع الاقتصادي على حياة الليبيين

إلا أنه الوضع الاقتصادي يرهق كاهل الليبيين كافة مع وصول سعر الدولار لأكثر من 7 دينار في السوق الموازية، مع استمرار أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف، الأمر الذي جعل الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي يمتعضون من إقامة المهرجانات، وصرف ميزانيات كبيرة عليها في ظل نقص السيولة، غير مدركين أن هذه المهرجانات تعمل تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدن وتنعش بشكل نسبي الاقتصاد المنهار.

نتيجة الاستطلاع

وفي استطلاع رأي سألنا جمهورنا على منصة أخبار ليبيا 24 عن رأيهم في أسعار تذاكر المهرجان التي تباع بسعر 200 دينار للحفلات غير المجانية، مع وجود العديد من الفعاليات المجانية. (ما رأيك بأسعار تذاكر حفلات صيف بنغازي؟)

علق المتابع (عماد المسلاتي) “وفر لي سيولة في المصارف مالك ومال المهرجانات” في استياء شديد من أزمة نقص السيولة.

التجهيز للمهرجان

وفي سياق آخر متعلق بالمهرجان والاستعداد له قال محمد الزوي المتحدث الرسمي باسم المهرجان لـ أخبار ليبيا 24 ““الحدث يعتبر هو الأول من نوعه في تاريخ ليبيا وهو تحدٍ لنا باعتبارنا لجنة منظمة وكمؤسسة أجيالنا الراعي الرسمي للمهرجان، رسالتنا للعالم أجمع أن بنغازي الآن ليست كالسابق؛ فنحن نسعى جاهدين لتغيير الصورة النمطية عن المدينة للجميع.”