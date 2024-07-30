وزير الخارجية المصري يعقد اجتماعًا مع إدارة ليبيا بالوزارة.

مصر تجدد دعمها لاستقرار ليبيا ووحدتها

مناقشة تعزيز العلاقات المصرية الليبية وأوضاع الجالية المصرية.

تأكيد الوزير على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية منح ملف ليبيا اهتمامًا خاصًا، مشددًا على أن أمن واستقرار ليبيا يعدان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، عبر منشور على صفحة الوزارة بـ موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24“، أن عبد العاطي عقد اجتماعًا مع إدارة ليبيا بالوزارة، حيث تركز اللقاء على مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل تعزيز العلاقات بين البلدين. جاء هذا الاجتماع في إطار حرص الوزير على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة، والاستماع لتقييمهم للوضع الراهن في ليبيا.

وأوضح المتحدث أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى تقييم شامل من القائمين على ملف ليبيا بالوزارة، حيث تطرق النقاش إلى سبل دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن الوزير عبد العاطي قد أبرز خلال الاجتماع، العلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والليبي، مؤكدًا أن مصر لن تألو جهدًا في دعم ليبيا ومساندة شعبها في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والسلام. كما أضاف أبو زيد أن الوزير شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من أواصر الأخوة بين الشعبين.

وفي سياق متصل، تطرق السفير إلى أوضاع الجالية المصرية في ليبيا، حيث أكد أن الوزارة تتابع عن كثب كافة التطورات التي تهمهم، وتسعى لتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة لهم. وأوضح أبو زيد أن اللقاء شهد أيضًا بحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي نهاية الاجتماع، أعاد الوزير التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للسلام والاستقرار في ليبيا، مشددًا على أن مصر تظل ملتزمة بدعم كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا. وبهذا، تؤكد مصر على دورها المحوري في دعم الشعب الليبي، والعمل جنبًا إلى جنب معه لتحقيق الأهداف المشتركة.