مدبولي: مصر لا تنوي الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

قال مُصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري إن بلادهُ لا تنوي الدخول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي المقررّ إنتهاؤه في العام 2026.

مبدولي وفي تصريحاتٍ صحفية لقناة «CNBC عربية» توقع انخفاض معدلات التضخم إلى ما دون الـ10‎%‎ مع حلول نهاية العام المُقبل في حال استمرارية الدولة على نهج السياسات الإصلاحية الحالية.

كما أشار مدبولي إلى عزم الحكومة المصرية الدخول في برامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلقُ بأسعار الوقود أكد مدبولي دعم بلاده للسولار حتى بعد تحرير أسعار البنزين وفقَ تصريحاته.

وفي سياقٍ منفصل… انخفضَ إنتاج الغاز الطبيعي مصر إلى مستوياتٍ متدنية لم يصلها منذ سنوات، وفقَ بيانات حكومية.

وأعلنت الحكومة المصرية تراجع إنتاج الغاز إلى أدنى مستوياتهُ منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وذلك في خضمِ موجة الحر التي تعصف بالكوكب، وزيادة الطلب على الوقود والكهرباء.

وتوقعتْ السُلطات المصرية أن هذا الانخفاض سيؤدي لصعوبة في تكرار تصدير الغاز وأن تُصبح أكثر اعتمادًا على واردات الغاز المسال.

من جهتهٍ أخرى… خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المصري خلال العامين الماليين السابق والحالي بما نسبتهُ 0.3%.

وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاتهِ إلى إمكانية نمو الاقتصاد المصري بـــــ2.7% خلال العام المالي عن عامي 2023-2024 في حين توقع أن يحقق النمو عن العام المالي الحالي ارتفاعًا قدره 4.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.