مباحثات روسية - ليبية تدعو لضرورة التوصل إلى تسوية سياسية

بحثّ ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا – نائب وزير الخارجية، مع إمحمد المغراوي، سفير ليبيا لدى روسيا؛ آخر المستجدات الأوضاع في ليبيا.

وركزت المُباحثات الروسية – الليبية على ضرورة «مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل الشامل للأزمة الليبية على أساس مبادئ ضمان وحدته وسلامة أراضيه وسيادة الدولة» وفقَ ما نقلتهُ السفارة الروسية لدى ليبيا.

كما ناقشَ الطرفان عددًا من القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه الودية التقليدية بين روسيا وليبيا.

وفي وقتٍ سابق.. ناقشَ الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي؛ آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، وإمكانية تفعيل اللجان المشتركة في شتى التخصصات بين ليبيا وروسيا خدمةً لمصالح البلدين.

بدروه شدّد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، خلال حضوره لجلسة هامشية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي لتسوية الفترة الانتقالية بنجاح، والاستعداد لإجراء الانتخابات المؤجلة.

وجدّد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي التزام بلادهِ بتعزيز الجهود لتحقيق استقرار ليبيا، وفقَ ما نقلتهُ وزارة الخارجية الروسية