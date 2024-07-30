ليبيا في المرتبة 98 عالمياً في تصنيف جوازات السفر لعام 2024

جواز سفر ليبيا يحتل المرتبة 98 عالمياً.

يمكن لحاملي جواز السفر الليبي السفر إلى 39 وجهة دون تأشيرة.

ترتيب ليبيا يأتي بعد الأراضي الفلسطينية وقبل الصومال واليمن والعراق.

ليبيا تحتل المرتبة الأخيرة بين دول المغرب العربي.

جواز السفر الليبي من بين أضعف 10 جوازات سفر في العالم.

تُصدر مؤسسة “هينلي آند بارتنرز” تقريرها الربع سنوي حول تصنيف جوازات السفر العالمية، وهو تقرير ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر لمعرفة مكانة جوازات سفر بلدانهم في الترتيب العالمي. هذا التقرير يُعتمد عليه بشكل كبير في تحليل قوة جوازات السفر من حيث عدد الدول التي يمكن لحامليها السفر إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

تراجع جواز سفر ليبيا في التصنيف العالمي

في تصنيف عام 2024، جاءت ليبيا في المرتبة 98 عالمياً، وهو تصنيف يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد على عدة أصعدة. جواز السفر الليبي يمكن حامليه من السفر إلى 39 وجهة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة، وهو عدد متواضع مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

الترتيب العالمي الدولة عدد الوجهات دون تأشيرة 1 سنغافورة 195 2 اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا 192 3 كوريا الجنوبية، السويد، فنلندا، النمسا، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا 191 4 المملكة المتحدة، نيوزيلندا، النرويج، بلجيكا، الدنمارك، سويسرا 190 5 أستراليا، البرتغال 189 6 اليونان، بولندا 188 7 كندا، التشيك، المجر، مالطا 187 8 الولايات المتحدة 186 9 إستونيا، ليتوانيا، الإمارات العربية المتحدة 185 10 أيسلندا، لاتفيا، سلوفاكيا، سلوفينيا 184

جواز السفر الليبي في أسفل ترتيب دول المغرب العربي

على مستوى العالم العربي، تراجعت ليبيا إلى المرتبة الأخيرة بين دول المغرب العربي. يتقدم عليها جواز السفر الجزائري الذي يحتل المرتبة 84 عالمياً، والجواز الموريتاني في المرتبة 83، والجواز التونسي في المرتبة 71، بينما يتصدر جواز السفر المغربي قائمة دول المغرب العربي في المرتبة 68 عالمياً. هذا الترتيب يضع ليبيا في موقف حرج ويبرز التحديات التي تواجهها في تحسين مكانتها العالمية.

الترتيب العربي: الإمارات تتصدر وليبيا في المؤخرة

عند النظر إلى الدول الأخرى في العالم العربي، نجد أن جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة التاسعة عالمياً، وهو أقوى جواز سفر عربي، يتيح لحامليه السفر إلى 186 وجهة دون تأشيرة. يليه جواز السفر القطري في المرتبة 46 عالمياً (107 وجهات)، والجواز الكويتي في المرتبة 49 (99 وجهة). بينما تأتي جوازات السفر السعودية، البحرينية، والعمانية في المراكز 56، 57، و58 على التوالي.

الترتيب العربي الدولة الترتيب العالمي عدد الوجهات دون تأشيرة 1 الإمارات العربية المتحدة 9 186 2 قطر 46 107 3 الكويت 49 99 4 السعودية 56 88 5 البحرين 57 87 6 سلطنة عمان 58 86 7 تونس 71 74 8 المغرب 68 72 9 موريتانيا 83 59 10 الجزائر 84 58 11 مصر 90 50 12 الأردن 94 45 13 لبنان 95 41 14 الأراضي الفلسطينية 97 40 15 ليبيا 98 39 16 السودان 99 38 17 الصومال 100 34 18 اليمن 101 33 19 سوريا 102 30 20 العراق 103 29

جواز السفر الليبي بين أسوأ 10 جوازات سفر في العالم

من جهة أخرى، فإن جواز السفر الليبي يقع بين أسوأ 10 جوازات سفر في العالم. هذا التصنيف يضعه بين جوازات السفر التي تتيح لحامليها أقل عدد من الوجهات دون تأشيرة. فقط الأراضي الفلسطينية (المرتبة 97)، والصومال (المرتبة 99)، واليمن (المرتبة 100)، والعراق (المرتبة 101)، وأفغانستان (المرتبة 102) تتواجد في تصنيف أقل من ليبيا.

تراجع جواز السفر الليبي للمرتبة 98 عالمياً، يتيح السفر إلى 39 وجهة دون تأشيرة، ويعد بين أسوأ 10 جوازات سفر عالمياً، يتقدم على الصومال واليمن والعراق.

يُعد جواز السفر الأفغاني الأضعف في العالم، حيث يتيح لحامليه السفر إلى 26 وجهة فقط دون تأشيرة. هذا الترتيب المتدني يعكس الحالة الحرجة التي تعاني منها البلاد على الصعيد الدولي. وفي المقابل، يتصدر جواز السفر السنغافوري القائمة كأقوى جواز سفر في العالم لعام 2024، حيث يمكن لحامليه السفر إلى 195 وجهة دون تأشيرة.

التحديات التي تواجهها ليبيا في تحسين ترتيب جواز سفرها عالمياً متعددة ومعقدة. تأتي في مقدمتها الوضع الأمني والسياسي غير المستقر، والذي يؤثر بشكل كبير على مكانة البلاد في الساحة الدولية. الاستثمارات الدولية والتعاون مع الدول الأخرى في مجال السفر والهجرة يحتاجان إلى بيئة مستقرة وآمنة، وهو ما تفتقر إليه ليبيا حالياً.

أسوأ 10 جوازات:

الترتيب العالمي الدولة عدد الوجهات دون تأشيرة 103 أفغانستان 26 102 سوريا 30 101 العراق 29 100 اليمن 33 99 السودان 38 98 ليبيا 39 97 الأراضي الفلسطينية 40 96 كوريا الشمالية 42 95 لبنان 41 94 نيبال 45

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الليبية العمل على تحسين البنية التحتية لجوازات السفر والخدمات القنصلية. يجب تحديث النظام الحالي وتبني أحدث التقنيات لضمان أمان وجودة جوازات السفر الليبية. التعاون مع المنظمات الدولية وتحقيق المعايير العالمية في إصدار الجوازات يمكن أن يسهم في تحسين التصنيف العالمي لجواز السفر الليبي.

من جانب آخر، يعد تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى أمراً بالغ الأهمية. الدبلوماسية الفعالة يمكن أن تفتح الأبواب أمام المزيد من الاتفاقيات الثنائية التي تتيح لحاملي جواز السفر الليبي السفر بدون تأشيرة إلى عدد أكبر من الدول. يجب على ليبيا استغلال مواردها الطبيعية والاقتصادية لبناء علاقات قوية مع الدول الأخرى، مما يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف جواز سفرها.

في الختام، يمكن القول إن جواز السفر الليبي يعكس الوضع العام للبلاد في الساحة الدولية. التصنيف المتدني هو نتيجة طبيعية للتحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا. لكن، مع الجهود المستمرة والعمل الجاد، يمكن لليبيا تحسين مكانتها العالمية وتقديم جواز سفر أقوى لمواطنيها.

على مدى السنوات القادمة، سيكون من المثير للاهتمام متابعة التطورات التي ستشهدها ليبيا في هذا المجال. التقدم في التصنيف يتطلب جهوداً جماعية من الحكومة والمواطنين على حد سواء. من خلال تحسين الوضع الداخلي وتعزيز العلاقات الخارجية، يمكن لليبيا أن تحقق تقدماً ملحوظاً في تصنيف جوازات السفر العالمية، مما يتيح لمواطنيها المزيد من حرية التنقل وفرص جديدة على الساحة الدولية.