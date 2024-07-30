عجز الميزان المصري غير النفطي يتقلص بـــ16%

تقلص عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي خلال أول 6 أشهرٍ من العام الحالي بما نسبتهُ 16 بالمئة.

ويعود سبب التراجع إلى مستوى 15.9 مليار دولار، إلى نمو الصادرات وانخفاض الواردات مقارنةً مع بيانات العام الماضي التي فاق مستوى العجز فيها الــ18 مليار دولار.

وبشكلٍ عام… نمتْ الصادرات السلعية بــــ 9.8% إلى 19.641 مليار دولار، ولكن الواردات تقلصت بـــ 3.3% أي أكثر من 35 مليار دولار.

وفي سياقٍ منفصل… انخفضَ إنتاج الغاز الطبيعي مصر إلى مستوياتٍ متدنية لم يصلها منذ سنوات، وفقَ بيانات حكومية.

وأعلنت الحكومة المصرية تراجع إنتاج الغاز إلى أدنى مستوياتهُ منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وذلك في خضمِ موجة الحر التي تعصف بالكوكب، وزيادة الطلب على الوقود والكهرباء.

وتوقعتْ السُلطات المصرية أن هذا الانخفاض سيؤدي لصعوبة في تكرار تصدير الغاز وأن تُصبح أكثر اعتمادًا على واردات الغاز المسال.

من جهتهٍ أخرى… خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المصري خلال العامين الماليين السابق والحالي بما نسبتهُ 0.3%.

وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاتهِ إلى إمكانية نمو الاقتصاد المصري بـــــ2.7% خلال العام المالي عن عامي 2023-2024 في حين توقع أن يحقق النمو عن العام المالي الحالي ارتفاعًا قدره 4.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

من جهتهٍ أخرى… خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المصري خلال العامين الماليين السابق والحالي بما نسبتهُ 0.3%. وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاتهِ إلى إمكانية نمو الاقتصاد المصري بـــــ2.7% خلال العام المالي عن عامي 2023-2024 في حين توقع أن يحقق النمو عن العام المالي الحالي ارتفاعًا قدره 4.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.