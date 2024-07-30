جولة تفقدية لمدير عام صندوق التنمية في مشاريع بنغازي

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المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يقوم بجولة تفقدية في مواقع مشاريع جسور بنغازي.

مشاريع بنغازي وصلت لنسبة إنجاز كبيرة، والعمل مستمر على مدار الساعة.

مدير إدارة المشروعات ناجي المعداني، يزور مدن الكفرة وتازربو وجالو وأوجلة وأجخرة لتقييم الأوضاع.

المشاريع المخطط تنفيذها تشمل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق والإنارة.

الجولة التفقدية تهدف للتأكيد على جودة التنفيذ والجدول الزمني المحدد.

المهندس بالقاسم حفتر يقف على جودة تنفيذ مشاريع جسور بنغازي

قام المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، بجولة تفقدية رفقة مدير إدارة المشروعات وفريق عمل الصندوق داخل مواقع مشاريع جسور مدينة بنغازي. جاءت هذه الزيارة في إطار الحرص على متابعة عمل الشركات بصورة دورية والوقوف على جودة التنفيذ، حيث وصلت هذه المشاريع إلى نسبة إنجاز كبيرة. تميزت الجولة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المُحدد من قبل الصندوق، والعمل المستمر على مدار 24 ساعة لضمان الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد.

مشاريع بنغازي: الإنجاز بنسبة كبيرة والعمل مستمر على مدار الساعة

تعتبر جسور بنغازي أحد المشاريع الحيوية التي يعول عليها في تحسين البنية التحتية للمدينة، حيث تعاني المدينة منذ سنوات من نقص في الجسور والطرق التي تربط أحياءها المختلفة. وقد أولى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، نظراً لأهميته في تسهيل حركة المرور والحد من الاختناقات المرورية التي تشهدها المدينة.

في الوقت نفسه، وضمن تنفيذ الخطة الموضوعة من مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، قام المهندس ناجي المعداني، مدير إدارة المشروعات بالصندوق، بزيارة موسعة إلى مدن الكفرة وتازربو وجالو وأوجلة وأجخرة. جاءت هذه الزيارة لتقييم الأوضاع العامة داخل هذه المدن للبدء في تنفيذ مشاريع الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق والإنارة وعدد من المشاريع الأخرى التي سيبدأ تنفيذها في الفترة القريبة القادمة.

جولة تفقدية للمهندس بالقاسم حفتر في مشاريع بنغازي للتأكد من جودة التنفيذ، وزيارة ناجي المعداني لمدن الجنوب لتقييم الأوضاع والاستعداد لتنفيذ مشاريع تنموية.

تمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة في هذه المدن، التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية. وقد عبر سكان هذه المدن عن تطلعهم لتنفيذ هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن، نظراً لما ستقدمه من تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية.

زيارة موسعة لتقييم الأوضاع في مدن الكفرة وتازربو وجالو وأوجلة وأجخرة

تأتي هذه الزيارات التفقدية ضمن الجهود المبذولة من قبل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لتعزيز التنمية المستدامة في كافة أنحاء البلاد. وقد أكد المهندس بالقاسم حفتر على أهمية الالتزام بالجودة في التنفيذ ومراعاة المعايير الفنية والهندسية المتبعة عالميًا. وأضاف أن صندوق التنمية يعمل بجد لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشاريع، لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

بدوره، أشار المهندس ناجي المعداني إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن الجنوب الليبي، مما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في البلاد. وأوضح أن الصندوق سيواصل متابعة تنفيذ هذه المشاريع بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

خطة شاملة لمشاريع الصحة والتعليم والكهرباء والمياه في مدن الجنوب

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قد وضع خططًا طموحة لإعادة إعمار المدن الليبية المتضررة من النزاعات، ويعمل على تنفيذ مشاريع متعددة تشمل قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق والإنارة. تهدف هذه المشاريع إلى إعادة الحياة إلى هذه المدن وتوفير الخدمات الأساسية التي تفتقر إليها.

في الختام، يمكن القول إن الجهود المبذولة من قبل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا تعكس التزامه بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في كافة أنحاء البلاد. ومع استمرار العمل الجاد والمتواصل، يمكننا أن نتطلع إلى مستقبل أفضل يعم فيه الاستقرار والازدهار على كافة ربوع ليبيا.