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تراجع أسعار النفط العالمية

المخاوف من نقص الطلب الصيني

30 يوليو، 2024 8:33 ص
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

بعد انتعاشة طفيفة لأسعار النفط العالمية، سرعان ما تراجعت الأسعار في ظل استمرار المخاوف من الطلب الصيني، إذ تعد الصين أكبر مستورد للخام في العالم، كذلك استمر السوق تجاهل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط التي بطبيعة الحال تؤثر على سوق النفط العالمية.

أسعار النفط للشركات العالمية

وانخفضت العقود الآجلة لخام (برنت) 32 سنتا أو 0.4% إلى 79.46 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 36 سنتا، أو 0.5%، إلى 75.45 دولار للبرميل، حسب وكالة (فرانس برس).

وبحسب تقارير دولية، وفي استطلاع رأي تبين أن نشاط الصناعات التحويلية انكمش في الصين، للشهر الثالث.

وخفض (سيتي بنك) توقعات النمو في الصين إلى 4.8% من 5% بعد أن جاء نمو البلاد في الربع الثاني أقل من تقديرات المحللين، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي تراجع أكثر في يوليو.

وإلى جانب (سيتي بنك) خفّضت شركة (بيكر هيوز) هي الأخرى، ثاني أكبر مزود لخدمات النفط حول العالم، توقعاتها لأنشطة النفط الصخري في أمريكا خلال العام الحالي، متوقعةً أن ينخفض الإنفاق على أعمال الاستكشافية بـ 4% إلى 6% مقارنةً مع بيانات العام 2023.

في حين تحالف منظمة أوبك+ قد وافقّ في يونيو على البدء في استعادة ما يقرب من 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

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30 يوليو، 2024 8:33 ص
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