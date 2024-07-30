المنتصر: الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة قيادة البلاد نحو الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أجرى الحوار: نادر الشريف

صرح محمد عبداللطيف المنتصر في حوار أجرته معه أخبار ليبيا 24 عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة قال “إن الهدف الرئيسي للحكومة القادمة، هو قيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن، وأكد على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة، بحيث تُقبل نتائجها من جميع الأطراف، وهذا يتطلب من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان نجاح العملية الانتخابية، من بينها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الأمن، وتوحيد المؤسسات، وتحسين “الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى محاربة الفساد.

وشدد المنتصر على أهمية إطلاق برنامج توعوي شامل لتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات وضرورة المشاركة فيها، وقبول نتائجها بصدر رحب.

الوضع السياسي يتطلب التغيير

وأعرب عن اعتقاده بأن المناخ السياسي في ليبيا حالياً يطالب بالتغيير، حيث أن الانقسام السياسي أضر بكافة مناحي الحياة.

وأشار المنتصر إلى “أن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تحظى بتوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وتحظى بدعم دولي، سيجعل من الصعب على أي حكومة الاعتراض على هذه الخطوات، خاصة بعد توقف تنفيذ الميزانية وتدهور الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون” .

وأكد على “استحالة إجراء الانتخابات في ظل الانقسام الحالي، مشيراً إلى أن هذا هو مطلب جميع الليبيين، وهدف معلن للمجتمع الدولي، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا”.

وفي تصريحات سابقة قال المنتصر “إن المجتمع الدولي مقتنع الآن أكثر من أي وقت مضى بضرورة إيجاد حكومة واحدة تقود البلاد إلى الاستقرار، توحيد المؤسسات، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة”.