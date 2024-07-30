المفوضية: البدء في تنفيذ انتخاب النقابة العامة لمؤسسات التعليم والتدريب

شرعتْ اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في تنفيذ عملية انتخاب النقابة العامة لمؤسسات التعليم والتدريب الخاص.

وبحسبِ ما أعلنتهُ المفوضية العليا للانتخابات، سيجري نشر القوائم الأولية لسجل الناخبين يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخ الخامس والسادس من أغسطس المقبل، وذلك عبر فرعين أساسيين هما:

1- النقابة الفرعية بالمنطقة الشرقية ومقرها مدينة إجدابيا بمركز اقتراع (مدرسة الازدهار) للتعليم الابتدائي الكائنة في شارع فينيسيا بالقرب من مقر شركة البراق للنقل الجوي.

2- النقابة الفرعية بالمنطقة الغربية ومقرها مدينة طرابلس بمركز اقتراع “كلية طرابلس للعلوم الطبية” الكائنة بالقرب من جزيرة غوط الشعال طريق خدمات السراج.

وفيما سبق… نظمتْ المفوضية العُليا للانتخابات مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل حول «الطعون الانتخابية»، بحسبِ ما أعلنته المفوضية.

وقالت المفوضية العُليا للانتخابات إن الورشة التي تستمر على مدار يومين تسعى لتعزيز قدرات المشاركين في مجال الطعون الانتخابية، بالإضافة إلى الاطلاع على المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والتعرف علىالإطار القانوني للنزاعات الانتخابية، ومناقشة خصائص وطبيعة المنازعات الانتخابية.

كما تخللّ الورشة جلسة نقاشية مفتوحة، جرى خلالها طرح الأسئلة ومناقشة مختلف جوانب الطعون الانتخابية.

وحضر الورشة عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة؛ و مدير عام المعهد العالي للقضاء ضياء الدين المختار خماج، وبمشاركة نائب مدير عام المعهد المختار عمر أشنان ، ومدير إدارة التأهيل والتدريب الصديق محمد أبوشهيوة، بالإضافة إلى ممثل عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار الهادي عبد السلام رحاب، وممثلين عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) وعدد من المستهدفين من كبار الكتاب والمختصين، بحسب المفوضية.

قدمتْ المفوضية العُليا للانتخابات تسهيلاٍ للمواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و الاعتراضات على سجل الناخبين، والقاطنين في أماكن ومناطق بعيدة، تتمثلُ في تكليف موظف المفوضية في لجان قبول طلبات التسجيل بالتعاون مع منسق العمليات بالمكاتب الانتخابية للقيام باستلام الشكاوى والاعتراضات من أصحاب المصلحة.