المؤسسة: إنتاج شركة السرير تجاوز ألف برميل يوميًا

أعلنتْ المؤسسة الوطنية للنفط عن وصول إنتاج شركة السرير للعمليات النفطية إلى45 ألف برميل يوميًا، متوقعةً أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميًا.

جاء ذلك خلال اجتماعِ الإدارات الفنية بالمؤسسة، مع مسؤولي شركة السرير للعمليات النفطية، وذلك لمناقشة أنشطة الشركة وإنجازاتها خلال عام 2024، التي أبرزها تحقيق زيادة في الإنتاج الذي تجاوز 45 ألف برميل يوميًا بحسبِ ما أعلنتهُ المؤسسة.

وشارك في الاجتماع، مديرو الإدارات الفنية ومختصون فنيون وماليون بالإدارات ذات العلاقة ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، أما ممثلي شركة السرير، حضر رئيس وعضو لجنة الإدارة ومديرو الإدارات وممثلون عن شركة فنترسهال وعدد من المختصين الفنيين والماليين، وفقَ منشور المؤسسة عبر منصة فيسبوك.

وفي الأثناء… حققَ معدل الإنتاج اليومي لحقل شمال الحمادة ارتفاعًا قدرهُ 7000 برميل، بحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: «ناقش مسؤولو شركة نفوسة مع المؤسسة أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا العالم، ولعل أهمها هو مشروع تطوير حقل شمال الحمادة بحوض غدامس، بالإضافة إلى متابعة إنتاج الحقل إلى ميناء مليتة النفطي» بحسب منشورها.

ووفقًا لما نشرتهُ المؤسسة الوطنية للنفط، يضخّ حقل شمال الحمادة أكثر من 600 ألف برميل يوميًا.

وفي سياقٍ منفصل… كشفَ موقع الطاقة الإيطالي، عن عودة ليبيا إلى مركزها السابق كأكبر مورد نفطي إلى إيطاليا، بحسبِ ما نقلته المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحَ موقع الطاقة الإيطالي أنَ ليبيا تمكنت من زيادةِ إنتاجها النفطي وعادت لمركزها كأكبر مورد لإيطاليا؛ وذلك بعد توقفٍ دام 10 سنوات، وفقَ منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك.