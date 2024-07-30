الكبير يبحث مع إيطاليا وتركيا مسار توحيد المركزي

بحثَ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع كوفن بيقيتش، سفير تركيا الجديد لدى ليبيا؛ مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي.

كما ناقش الطرفان في طرابلس الميزانية الموحدة التي أقرّها البرلمان ودعم جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

وفي لقاء منفصل… تابع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبيرني، أوجه التعاون بين ليبيا وايطاليا في المجال المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما استعرض الطرفان آلياتِ الاستفادة من خبـرات الجانب الإيطالي في مجال بناء القدرات بالتعاون مع بنك إيطاليا المركزي.

وفي سياقٍ منفصل… بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع السفراء الأوروبيين لدى ليبيا؛ آخر المستجدات الاقتصادية والمالية وأوضاع الاقتصاد الليبي.

كما ناقشَ الكبير مع سفراء «السويد – النمسا – بلجيكا – ألمانيا – الدنمارك – إسبانيا – فرنسا – اليونان – أيرلندا – إيطاليا – مالطا – هولندا – المجر» عبر تقنية الفيديو، ملف اعتماد ميزانية موحدة ومستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحَ مصرف ليبيا المركزي أن هذه المباحثات تأتي ضمن إحاطة المركز لشركائه بآخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي وسبل دعم المؤسسات الليبية في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والنقدي، وفقَ منشور المركزي.

وفيما سبق… ناقشَ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع مصطفى مهراج ، السفير الفرنسي لدى ليبيا؛ آخر الخطوات توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأكد الكبير خلال لقائه مهراج في فرنسا، على أهمية اعتماد ميزانية موحدة للبلاد، ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية.

وفي وقتٍ سابق… شارك الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في حول وضع الاقتصاد الأفريقي وتطلعاته المستقبلية.