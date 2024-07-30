السيسي وديبي يؤكدان على أهمية توحيد الرؤى لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكدّ عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري خلال لقائه محمد إدريس ديبي، الرئيس التشادي؛ على ضرورة توحيد الرؤى والجهود فيما يتعلقُ بالملف الليبي.

وشدّد السيسي وديبي على أهمية دعم الجهود كافة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالإضافة إلى بحثِ تكثيف الخطوات لتعزيز الأمن في منطقة الساحل الأفريقي في مواجهة التهديدات الإرهابية.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكدَ للرئيس التشادي محمد ديبي ضرورة التوصل إلى حلٍ يُفضي إلى دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان

وفي الأثناء.. ينوي هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي زيارة القاهرة أغسطس المُقبل؛ للتحضير لزيارة السيسي لأنقرة، مؤكدًا أنّ بلاده تعمل على معالجة ما وصفها بمخاوف مصر فيما يتعلقُ بأمن حدودها مع ليبيا.

واعتبرَ هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي أن علاقات بلاده مع الدول العربية وصلت إلى مستوى ممتاز، على حد تعبيره.

وفي سياقٍ ذي صلة، ناقشَ طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة مع أحمد يلدز، مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة آخر المستجدات السياسية، وآليات تحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب تدوينة السني عبى منصة «X»

وفي وقتٍ سابق… شدّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، خلال لقائه الرئيس التركي رجب أردوغان؛ على أهمية الدفع بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتنسيق مع الدول ذات العلاقة لتحقيق الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.