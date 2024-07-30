الزوي: مهرجان صيف بنغازي يشمل أكثر من 10 فعاليات متنوعة

أخبار ليبيا 24

أجرى الحوار: نادر الشريف

تستعد بنغازي لانطلاق مهرجان صيف بنغازي في نسخته الأولى بحفل افتتاح ضخم يوم 1 أغسطس، إذ يضم نخبة من نجوم الراب العرب، والفنانين ونجوم كرة القدم العالميين، ويضم المهرجان العديد من المناشط الثقافية والترفيهية.

فعاليات ثقافية وترفيهية

من بين المشاركين في الحفل الافتتاحي النجمين البرازيلي رونالدينهو و الأرجنتيني باتيستوتا، إلى جانب الفنانين العرب البارزين مثل ويجز، سمارا، موح ميلانو، منصور أناون، والكحلة، كما يزين المهرجان بأداء مميز للفنان اللبناني وائل جسار والفنان المصري هيثم شاكر.

وفقاً لما ذكره القائمون على مهرجان صيف بنغازي، يبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 6 مساءً ويستمر لأكثر من 4 ساعات، مع توقعات بحضور جماهيري وإعلامي كبير، فمن خلال الدعاية التسويقية للمهرجان نلاحظ فرح الناس به في كافة المدن الليبية ورغبتهم في السفر لبنغازي لحضور المهرجان .

يُقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، يشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، بما في ذلك عروض مسرحية وسيرك روسي والإيطالي ومعرض كتاب، بالإضافة إلى أنشطة رياضية متعددة.

يعتبر هذا المهرجان فرصة مميزة للزوار للاستمتاع بتجربة ثقافية وترفيهية فريدة، تعكس تنوع وغنى المشهد الفني والثقافي في ليبيا وبنغازي خاصة.

أجرت وكالة أخبار ليبيا 24 حواراً مع (محمد الزوي) الناطق الرسمي باسم مهرجان صيف بنغازي وفي حديثه عن أهمية المهرجان، قال إن “الحدث يعتبر هو الأول من نوعه في تاريخ ليبيا وهو تحدٍ لنا باعتبارنا لجنة منظمة وكمؤسسة أجيالنا الراعي الرسمي للمهرجان، رسالتنا للعالم أجمع أن بنغازي الآن ليست كالسابق؛ فنحن نسعى جاهدين لتغيير الصورة النمطية عن المدينة للجميع.”

وأشار إلى أن ” المهرجان يتضمن أكثر من عشر فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية، مؤكداً “أبرز الفعاليات تشمل البطولة الودية لكرة القدم والفروسية والمعارض الثقافية والحفلات الغنائية وغيرها.”

وفيما يتعلق بالشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، أوضح الزوي “نتلقى دعما كبيراً من رجال الأعمال ورئاسة الوزراء برئاسة الدكتور أسامة حماد، وكل الأجهزة بالمدينة الأمنية منها والمدنية في مهرجان صيف بنغازي”.

وردًا على سؤال حول كيفية تقديم بنغازي كوجهة سياحية مميزة، قال الزوي إن “إظهار المدينة كوجهة سياحية يتطلب عملًا متواصلًا، وسلسلة كبيرة من الفعاليات المهرجان ما هو إلا بداية لفعاليات مستقبلية بأغلب المدن الليبية في المستقبل.”

وعن التحديات التي واجهها المنظمون خلال الاستعدادات لانطلاق مهرجان صيف بنغازي أكد أن “التحديات كثيرة، والدعم مستمر والتحدي الأكبر هو نجاح المهرجان.”

وفيما يخص إشراك المجتمع المحلي والفنانين المحليين، أشار الزوي إلى أن “أكثر من 90% من الفعاليات يشارك فيها ليبيون، وإشراكهم في معظم المحافل هو إعطاء فرصة للجميع ودعمهم لإيصال رسالتهم.”

وأختتم الزوي حديثه مؤكداً “الهدف كما ذكرت سابقا هو الترويج للمدينة بشكل واقعي وحقيقي للعالم أجمع، بأنها قادرة فعلاً على تحقيق أي شيء بسواعد أبنائها وبشكل يجعل اسم مدينة بنغازي وليبيا عالياً.”