الزغيد: رئيس الحكومة الجديد يتوقف على البرنامج والتزكيات اللازمة

أخبار ليبيا 24

الزغيد:

اختيار رئيس الحكومة يعتمد على البرنامج والتزكيات.

الحكومة الجديدة ستكون مصغرة ومحددة المهام.

تتطلب الحكومة الجديدة أصوات كافية من مجلس الدولة وتزكيات من النواب.

مقر الحكومة يجب أن يكون في طرابلس، أو بديلًا في سرت أو بنغازي.

في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية المعقدة التي تواجه ليبيا، تتجه الأنظار نحو اختيار رئيس حكومة جديد يتولى إدارة الفترة الانتقالية الحاسمة التي تمر بها البلاد. وفي هذا السياق، صرح عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، بأن اختيار رئيس الحكومة الجديد ليس بالأمر البسيط، بل يتوقف على عدة عوامل أساسية تضمن نجاح هذه المرحلة الانتقالية.

بداية، يتطلب الأمر أن يتقدم المرشح ببرنامج واضح ومحدد المعالم، يعكس رؤيته لكيفية إدارة الحكومة وتحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة الانتقالية. هذا البرنامج يجب أن يكون شاملاً وواقعياً، بحيث يتناول القضايا الجوهرية التي تعاني منها البلاد ويطرح حلولاً عملية لها. فالمرشح يجب أن يكون على دراية كاملة بالملفات الساخنة التي تشغل الساحة السياسية، بدءًا من الأزمات الاقتصادية مروراً بالتحديات الأمنية وصولاً إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي.

إلى جانب البرنامج، يأتي شرط توافر الشروط الموضوعة، وهي الشروط التي تم تحديدها مسبقاً من قبل الجهات المعنية لضمان اختيار رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة اللازمة. هذه الشروط تعتبر بمثابة البوصلة التي توجه عملية الاختيار نحو الشخصية المناسبة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا المنصب الحساس.

لكن الأمر لا يتوقف عند البرنامج والشروط فقط، بل يتطلب أيضاً حصول المرشح على التزكيات اللازمة. ففي هذا السياق، أوضح الزغيد أن اختيار رئيس حكومة جديدة يتطلب حصوله على أصوات كافية من مجلس الدولة، وكذلك تزكيات من مجلس النواب الليبي. هذا يعني أن المرشح يجب أن يكون قادراً على بناء توافق داخل المجلسين، ويجب أن يحظى بثقة أعضائهما، مما يعكس أهمية الدعم السياسي والشعبي الذي يجب أن يحظى به.

أما فيما يتعلق بالحكومة الجديدة المرتقبة، فقد أشار الزغيد إلى أنها ستكون مصغرة، تقتصر مهامها على إدارة الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات. هذه الحكومة المصغرة يجب أن تركز على مهام محددة، تهدف من خلالها إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات بشكل شفاف ونزيه. هذا يتطلب تحديد أولويات واضحة والعمل على تنفيذها بفعالية، مع التركيز على الملفات الأكثر إلحاحاً.

ضرورة العمل من العاصمة طرابلس أو البدائل

من جهة أخرى، شدد الزغيد على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة من العاصمة طرابلس، حيث يجب أن تتواجد في مقرات الحكومة والوزارات في العاصمة. هذا يعكس أهمية العمل من داخل العاصمة، التي تعتبر مركز الحكم والإدارة، ويضمن التواصل المباشر مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية. لكن في حال تعذر استلام المقرات في العاصمة، يمكن للحكومة الجديدة أن تعمل من داخل مدينة سرت أو بنغازي. هذا البديل يعكس المرونة التي يجب أن تتمتع بها الحكومة الجديدة، وقدرتها على التكيف مع الظروف المختلفة لضمان استمرارية العمل الحكومي دون انقطاع.

إجمالاً، يبدو أن اختيار رئيس الحكومة الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، ويتطلب توافر عدة عوامل تضمن نجاحه. البرنامج الواضح والشروط المحددة والتزكيات اللازمة كلها تعتبر عناصر أساسية يجب توافرها لضمان اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب الحساس. كما أن عمل الحكومة الجديدة من داخل العاصمة أو من البدائل المتاحة يعكس أهمية المرونة والتكيف مع الظروف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.