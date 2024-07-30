الدولار يواصل نزوله أمام الدينار الليبي

أخبار ليبيا 24

استمر سعر الدولار في التراجع في ختام تعاملات السوق الموازية لجلسة الأمس حيث وصل سعر الدولار إلى 7.025 دينار بعد أن كان سعره خلال تعاملات يوم الأحد 7.06 دينار، ويؤثر ارتفاع الدولار رغم انخفاضه البسيط على شكل الحياة لدى الليبين، إذ ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه إلى 7.44 دينار، بعد أن كان سعره 7.50 فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه إلى 8.780 دينار، واستقرت الليرة التركية في السوق الموازية عند مستوى 0.20 دينار، في حين بلغ سعر صرف الدينار التونسي أمام نظيره الليبي 2.15 دينار.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعاً نسبياً إلى 390.5 دينار، بينما بلغت قيمة كسر ذهب عيار 21 بـ454.40 دينار.

وسجلت أسعار الذهب الجديد، وتراوح متوسط قيمة عيار 18 ما بين 510 و540 دينار ، ومتوسط سعر عيار 21 تراوح ما بين 550 و600 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

استقرت أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار أمام الدينار عند مستوى 4.83 دينار في حين ثبت سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.25 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، بحسب المصرف المركزي.

واستقرت بالأمر كذلك أسعار العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، بحسب نشرة المصرف المركزي.