اعتدال درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة نسبياً على المدن الساحلية

أخبار ليبيا 24

استقرار درجات الحرارة واعتدالها على معظم مناطق البلاد، في حين ترتفع الرطوبة نسبياً على المدن الساحلية، وفقاً لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، بينما حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وقد تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على غالبية المناطق، مع رطوبة نسبية عالية، خاصة على الساحل.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء قليلة السحب، وحركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية على غالبية المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و34 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية عالية على الساحل.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، فيما تكون حركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.