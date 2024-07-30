أمريكا تشتري 5 ملايين برميل من النفط لتعزيز احتياطاتها النفطية

أقدمتْ الولايات المتحدة على شراء ما يزيد عن خمسة ملايين برميل من النفط الخامن وفقَ ما كشفتهُ وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وبحسبِ وكالة بلومبيرغ للأنباء، تسعى وزارة الطاقة الأمريكية إلى إعادة تموضعها عبر تعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي الذي استنفذته خلال الفترة القلية الماضية، فبشكلٍ عام.. تراجع احتياطي الولايات المتحدة من الخام إلى أدنى مستوياتهِ في 40 عامًا بحسب بلومبيرغ.

بدوره توقعَ بنك «Morgan Stanley» أن تحقق أسواق النفط العالمية فائضًا خلال العام 2025، وأن تسجل إمدادات النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميًا، بحسب البنك.

كما أبقى بنك «Morgan Stanley» توقعاته حيال سعر حام برنت للربع الثالث مع العام الحالي عند مشتوى 86 دولارًا دون تغيير.

من جانبها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

بدوره أبقى تحالف البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاته لنمو الطلب على النفط للعام الحالي عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميًا.

كما ضلت توقعات أوبك حول توقعات الطلب على نفط التحالف للعامين الحالي والمقبل دون تغيير بمستوى 43.2 مليون في 2024ذ ومستوى 43.9 مليون برميل يوميًا للعام المقبل.