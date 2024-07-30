أخبار ليبيا 24

على مر الأعوام تتنافس الدول على حصاد أكبر عدد من الميداليات في الأولمبياد، وتتجهز الفرق لأشهر طويلة استعداداً للمنافسات العالمية.

الدول الأوروبية تسيطر على القائمة

ويشارك 10.5 ألف رياضي في دورة هذا العام التي تقام على أراضي العاصمة الفرنسية، ومنذ سنوات عديدة تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر حصاداً للميداليات على مرة التاريخ، إذ يبلغ رصيدها من الميداليات الذهبية عدد 1175 ميدالية، متقدمة على الاتحاد السوفيتي الذي يأتي في المرتبة الثانية والذي حصد على مدار تاريخ الألعاب الأولمبية عدد 473 ميدالية ذهبية.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة بعدد 305 ميدالية ذهبية، في حين تتمركز بريطانيا في المرتبة الخامسة بعدد 296 ميدالية ذهبية، وجاءت الصين في المركز الخامس عالمياً رغم مشاركتها المحدودة في الألعاب خلال خمسينيات القرن الماضي، وتوقفها لمدة 30 عاماً بعد ذلك، وكانت أبرز الرياضات التي تفوقت بها هي الجمباز، والغوص، وكرة الريشة.

وتستحوذ الدول الأوروبية على 13 مركزاً ضمن الـ 20 مرتبة الأعلى عالمياً من حيث إجمالي عدد الميداليات الأولمبية، بقيادة كل من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، ولا زالت هناك 60 دولة على مستوى العالم لم تحصد أية ميداليات أولمبية على الإطلاق.

وتتضمن هذه الدورة رياضات جديدة، و 3 رياضات سبق وأن تمت إضافتها في اولمبياد طوكيو وهي التسلق والتزلج وركوب الأمواج، ومن المتوقع أن تكون المنافسات شديدة بين البعثات المشاركة.

أكثر الدول التي حصدت ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد

أمريكا 1175

الاتحاد السوفيتي 473

ألمانيا 305

بريطانيا 296

الصين 285

فرنسا 264

إيطاليا 259

السويد 212

النرويج 209

روسيا 194