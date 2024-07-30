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أكثر الدول التي حصدت ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد

سباق الحصول على أكبر ميداليات

30 يوليو، 2024 7:15 م
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أخبار ليبيا 24

على مر الأعوام تتنافس الدول على حصاد أكبر عدد من الميداليات في الأولمبياد، وتتجهز الفرق لأشهر طويلة استعداداً للمنافسات العالمية.

الدول الأوروبية تسيطر على القائمة

ويشارك 10.5 ألف رياضي في دورة هذا العام التي تقام على أراضي العاصمة الفرنسية، ومنذ سنوات عديدة تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر حصاداً للميداليات على مرة التاريخ، إذ يبلغ رصيدها من الميداليات الذهبية عدد 1175 ميدالية، متقدمة على الاتحاد السوفيتي الذي يأتي في المرتبة الثانية والذي حصد على مدار تاريخ الألعاب الأولمبية عدد 473 ميدالية ذهبية.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة بعدد 305  ميدالية ذهبية، في حين تتمركز بريطانيا في المرتبة الخامسة بعدد 296 ميدالية ذهبية، وجاءت الصين في المركز الخامس عالمياً رغم مشاركتها المحدودة في الألعاب خلال خمسينيات القرن الماضي، وتوقفها لمدة 30 عاماً بعد ذلك، وكانت أبرز الرياضات التي تفوقت بها هي الجمباز، والغوص، وكرة الريشة.

وتستحوذ الدول الأوروبية على 13 مركزاً ضمن الـ 20 مرتبة الأعلى عالمياً من حيث إجمالي عدد الميداليات الأولمبية، بقيادة كل من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، ولا زالت هناك 60 دولة على مستوى العالم لم تحصد أية ميداليات أولمبية على الإطلاق.

وتتضمن هذه الدورة رياضات جديدة، و 3 رياضات سبق وأن تمت إضافتها في اولمبياد طوكيو وهي التسلق والتزلج وركوب الأمواج، ومن المتوقع أن تكون المنافسات شديدة بين البعثات المشاركة.

أكثر الدول التي حصدت  ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد 

 

أمريكا    1175

الاتحاد السوفيتي  473

ألمانيا   305

بريطانيا  296

الصين  285

فرنسا  264

إيطاليا  259

السويد 212 

النرويج  209 

روسيا    194

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30 يوليو، 2024 7:15 م
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