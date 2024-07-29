البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: 2.5% حصة ليبيا من التجارة البينية الأفريقية

أخبار ليبيا 24

كشفت تقارير حديثة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن بلغت حصة ليبيا من التجارة البينية الأفريقية 4 مليارات و770 مليون دولار في عام 2023، بنسبة تقارب 2.5% من قيمة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، في حين بلغت صادرات ليبيا إلى أفريقيا لا تتجاوز 50 مليون دولار واعتبرتها نسبة ضئيلة جداً لا تتناسب مع صادراتها الخارجية التي تصل إلى 25 مليار دولار.

انخفاض الصادرات الليبية الأفريقية

وبحسب التجارة الأفريقية 2024 الآثار المناخية لتطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” فإن نسبة حصة الصادرات الليبية الأفريقية بلغت 2.58% من إجمالي الصادرات الأفريقية البينية، في حين بلغت حصة الواردات الليبية بنسبة 2.48 % من إجمالي الواردات الأفريقية البينية”.

وأشار البنك إلى التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية منذ صدورها، وكان دخولها حيز التنفيذ في أول يناير 2021 أمرا أساسيا لتعزيز مسار التجارة البينية في العام 2023. والاتفاق مبني على تعريفة قابلة للتنفيذ مع تفاهمات على قواعد المنشأ والجمركة.

وأوضح التقرير أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي ارتفع إلى 80.1 مليار دولار في 2023 مقابل استقراره عند 79.2 مليار في 2022.

وأشار البنك الأفريقي إلى سعي الحكومة الليبية لعضوية منظمة التجارة العالمية، حيث بقي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة دون تغيير عند 164 عضوا، تغطي 98 % من التجارة العالمية.