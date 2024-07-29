وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تبحث أوضاع بلديات الجبل الغربي

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وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، تناقش عدد من الملفات مع بلديات الجبل الغربي، أهمها تعزيز عمل مخاتير المحلات حول قضية المصالحة الوطنية، والتحضير لعقد ورشة عمل لرفع كفاءات العاملين في المحلات والبلديات.

تطوير البلديات ومحلات الجبل الغربي

عُقد الاجتماع بمقر بلدية الزنتان، استعرض الاجتماع الذي يعد الثالث للتحضير لأبرز محاور الورشة، في مقدمتها مشروع التحول الرقمى وعدد من الموضوعات الأخرى.

كما نوقش في الاجتماع ملف العمالة الوافدة، ودور مختار المحلة حيالة، بإشراف مكاتب شؤون الفروع والمحلات والتركيز على ما صدر من تعميمات وقرارات من الوزارة بالخصوص، بحسب بيان الوزارة.

وأوضح عبد الباسط بحر مدير مكتب شؤون المخاتير والمحلات بالوزارة ، أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت حول، تعزيز دور مكاتب شؤون الفروع والمحلات للدفع بالمخاتير نحو تكثيف العمل على برامج المصالحة الوطنية، والدفع نحو السلام المجتمعي والوئام بين مكونات المجتمع الليبي، حتى لا يقف قطار التنمية الذي أطلقته الحكومة الذي بدأ فى التسارع، والذى لاشك أنه سيعود على المجتمع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على حد وصفه بحسب البيان.

وعلى هامش الزيارة قام المجتمعون بزيارة لمركز تطوير البلديات فرع الجبل الغربى “الزنتان” رفقة مدير المركز السيد “موسى البساس” والذي أطلعهم على جملة من البرامج التدريبية وخطط العمل التي أنجزها المركز للبلديات، وما يملكه المركز من إمكانيات وقدرات للتدريب والتأهيل.

وفي وقت سابق، اجتمع (بحر) مع عميد بلدية بني وليد ومخاتير المحلات بالبلدية، وتم مناقشة عدد من القضايا التي تشغل البلديات، ، على رأسها وضع العمالة الوافدة وتنظيم عملهم وأوضاعهم، بالإضافة إلى مناقشة اللوائح المنظمة لعمل المخاتير وسبل تطويرها، بما يضمن تجاوز المعوقات المالية والإدارية، بحسب بيان الوزارة.