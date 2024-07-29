نادي الاتحاد يحتفل بمرور 80 عاماً على تأسيسه

أخبار ليبيا 24

يحتفل نادي الاتحاد الليبي بمرور ثمانين عاماً على تأسيسه، ويعد من أكثر الأندية شعبية على مستوى ليبيا لاسيما في طرابلس، كذلك يعد من أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب المحلية.

حول نادي الاتحاد

تأسس النادي عام 1944، خلال مسيرته الطويلة توج بلقب بطولة الدوري الليبي ثماني عشرة مرة مرة، وكأس ليبيا سبع مرات، والسوبر الليبي إحدى عشرة مرة، وكأس الاتحاد الليبي مرة واحدة.

تتنوع الألعاب الرياضية التي يحتضنها نادي الاتحاد منها، ألعاب كرة اليد والطائرة والسلة، ويملك النادي 22 بطولة في كرة السلة منها سبعة عشر دوريا، و عشر بطولات دوري في كرة اليد وست بطولات دوري في الكرة الطائرة.

وشاركت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد، جمهورها، بمناسبة هذه السنوية تهنئة العديد من اللاعبين المحليين والدوليين، إلى جانب تهنئة المدربين الدوليين والذين تعاونوا في فترة ما مع النادي، متمنين له التوفيق الدائم.

وفي سياق آخر منفصل، طالب الاتحاد الليبي لكرة القدم، الأندية التي لم تلتزم بتسديد كافة الغرامات المالية الموقعة عليها بموجب أحكام لائحة الجزاءات، بأن تسارع بتسديد المستحقات المفروضة عليها، وأكد اتحاد الكرة على ضرورة الإسراع في تسديد الديون المستحقة لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم قبل بداية المرحلة النهائية من مسابقة الدوري السباعي للموسم الرياضي، وجاء في نص الرسالة أيضا أن الغرامات المالية الصادرة في حق أي من أركان اللعبة بموجب قرارات لجنة تنظيم المسابقات أو أي من اللجان العاملة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، لا تعتبر قد تم تسديدها ما لم تورد إلى الإدارة المالية بالاتحاد مباشرة، ولا يعتد بأي إيصال مالي لا يصدر عن الإدارة المالية بالاتحاد، ونوه أنه سيتحمل كل نادي تأخر في سداد مستحقاته المسؤولية القانونية.