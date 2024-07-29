الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تسُود الأجواء الصيفية المعتدلة معظم مناطق البلاد، في ظل تسجيل رطوبة عالية نسبيًا على المناطق القريبة من السواحل، بحسب الأرصاد.

ستكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السُحب والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (29–31)مْ على المناطق الساحلية ومابين (32–35)مْ على باقي المناطق مع رطوبة نسبية عالية خاصة على المناطق الساحلية، وفق الأرصاد.

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين (29-33)مْ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

توقعت الأرصاد أن تكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أن تتراوح الحرارة القصوى مابين (36–41)مْ.

حالة السماء صافية ومن الممكن ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38–40)مْ بحسب الأرصاد.