مالية الحكومة الليبية تصدر منشوراً لتقديرات الميزانية العامة لعام 2025

أخبار ليبيا 24

نشرت الحكومة الليبية منشور إعداد تقديرات الميزانية العامة لعام 2025 الصادر عن وزارة التخطيط والمالية، وأكدت الوزارة أن تقديرات الميزانية ليست عملية جزافية، بل يجب أن تبنى على أسس وبيانات فعلية.

حيثيات المنشور

وشددت الوزارة على ضرورة إشراك كافة المستويات الإدارية، في وضع تقديرات مشروع الميزانية العامة، وأن تشكل لجنة لهذا الغرض في كل وزارة أو مصلحة أو وحدة إدارية حكومية تتولى مهمة إعداد مقترح لتقديرات مشروع الميزانية العامة، وأن لا تركن هذه العملية لشخص أو شخصين فقط، وذلك لأن إشراك كافة المستويات الإدارية لكل جهة في وضع التقديرات ستمكن هذه الجهة الحكومية من وضع تقديرات مبنية على أسس واقعية وسليمة بحسب البيان.

أوضحت الوزارة بأن تقديراً للظروف التي تمر بها الدولة الليبية، فإنه يرجى من جميع الجهات الاقتصاد في تقديراتها إلى الحد الذي يسير أعمالها، وأن الوزارة تأمل أن تصلها مقترحات تقديرات مشروع الميزانية العامة، خلال الموعد المحدد لذلك نهاية أغسطس لهذا العام، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية العامة في متسع من الوقت، بما في ذلك وضع جدول مواعيد المناقشة.

وأكدت الوزارة بأنها على استعداد للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأسس وضع التقديرات، أو بالنماذج المرفقة، أو بالتقسيمات المستحدثة ببنود النفقات، سواء كان عن طرق المراجعة التواصل المباشر أو عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة.