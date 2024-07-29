عن أزمة الكهرباء جمهورنا يرى: كل الأزمات مفتعلة

أخبار ليبيا 24

بعد صيف مستقر العام الماضي لشبكة الكهرباء على مستوى ليبيا، عادت الأزمة من جديد خلال الشهرين الآخرين، في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة، مما فاقم من الأزمة التي أرهقت الليبيين لأعوام طويلة.

استمرار لأزمة مفتعلة

في الوقت الذي أصدر فيه عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية تعليماته بضرورة التعاون ما بين الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان الإمدادات من الغاز للشركة العامة للكهرباء وبالتالي تستقر أوضاع الشبكة، إلا أن سياسة الدبيبة والسلطات الحاكمة تستعمل في الشعب كوسيلة ضغط مستمرة لنيل وتحقيق مصالحها الشخصية.

ومن جانبها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن استهلاك الغاز الطبيعي عبر الشبكة الساحلية يبلغ 1172.1 مليون قدم مكعب، منها 1007.9 ملايين قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، أي أن الوطنية للنفط ملتزمة بعملها تجاه شركة الكهرباء، ولكن لا تزال الأزمة مستمرة، ووصلت ساعات انقطاع الكهرباء لأكثر من عشرين ساعة ببعض المناطق في طرابلس.

وعلى الرغم من تبريرات المؤسسة الوطنية للنفط وتأكيدها لاستمرار إمدادات الغاز، قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان أن انخفاض الغاز الطبيعي المشغل لمحطات الكهرباء أدى إلى خروج وحدات عن الخدمة وخسارة 500 ميغاوات من الإنتاج. وقد صرفت الشركة حتى نهاية يونيو الماضي 2.5 مليار دينار على المشروعات التطويرية، فأين تذهب كل هذه الأموال والشعب يعاني من أزمة تعطل سير الحياة.

نتيجة الاستطلاع

وفي استطلاع رأي نشرته وكالة أخبار ليبيا 24 عن (هل أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا حقيقية أم مجرد لعبة ضغط سياسي؟ ولماذا؟)

أجمع المتابعون على أنها أزمة مفتعلة من قبل الطبقة الحاكمة في البلاد، وعلق المتابع (مالك حسني) “كل الأزمات مفتعلة”.

في حين علق المتابع (محمد الناجي) “كل الأزمات في ليبيا مجرد لعبة وصراعات ساسة في ليبيا مجرد خدعة”.