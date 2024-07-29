خارجية الدبيبة تبرم اتفاقية تعاون تنموي مع الوكالة التركية “تيكا”

أخبار ليبيا 24

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية تبرم اتفاقية تفاهم لإقامة مشاريع تنموية مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

حول اتفاقية التعاون التنموية

وبحسب بيان الوزارة قام بالتوقيع من الجانب الليبي، أشرف التائب مدير إدارة التعاون الدولي، ووقع محمود النعاس رئيس جهاز إدارة المدينة القديمة، على بروتوكول التعاون عن الجانب الليبي، في من الجانب التركي وقع على مذكرة التفاهم سركان كيالار رئيس وكالة (تيكا) ، وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون الإنمائي الدولي بين ليبيا وتركيا، وتنص بنودها على أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية، في كافة البرامج التي تقدمها الوكالة التركية، لفتح آفاق الشراكة الفاعلة بما يخدم مصالح المشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا لليبيا.

وفي تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24، قال محمد زيدان نائب وزير الخارجية، حول المذكرة “هذه الخطوة المهمة جاءت لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين”. وأضاف: “بعد توقيع مذكرة التفاهم تبدأ (تيكا) العمل وتقديم المشاريع في ليبيا”.

كذلك صرح سركان كيالار “إن «تيكا» تواصل إنشاء مشاريعها من أجل الشعب الليبي منذ مطلع العقد الثاني من القرن الـ21. وأكد أهمية مذكرة التفاهم “خاصة فيما يتعلق باكتساب (تيكا) الشخصية القانونية في ليبيا”. وتابع: “من خلال اتفاقية التعاون التنموي هذه، أسسنا أرضية قانونية لأنشطتنا في ليبيا”.

إلى جانب إبرام الاتفاقية التنموية، وقع البلدان خلال الحفل أيضا بروتوكولا من أجل ترميم ضريح القائد البحري العثماني «تورغوت ريس» في العاصمة الليبية طرابلس، والذي يعد أحد أبرز البحرية العثمانيين في البحر المتوسط.