المنفي يبحث مع مجلس الدولة سُبل الدفع بالعملية السياسية

بحثَ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وتضمّن لقاء المنفي بالنائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي؛ كماقشة آليات وسُبل الدفع بالعملية السياسية وإنهاء كل المراحل الانتقالية.

كما ناقشَ الطرفان في طرابلس خطط تحقيق الاستقرار في ليبيا عبر إجراء انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين، وفقَ ما نشرهُ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وكان مجّلس الدولة قد اتهمَ البرلمان «بعرقلة المسار السياسي في البلاد عبر اتخاذهِ إجراءات وصفها بأحادية الجانب واعتمادهِ ميزانية ضخمة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تُخالف الاتفاقات المتمخضة عن لقاء القاهرة»

وفيما سبق… بحثَ محمد المنفي، رئيس المجّلس الرئاسي، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ سُبل تنسيق الجهود الدولية لدعم الانتخابات الرئاسية والبلدية.

وأكد المنفي خلال لقائه الدبيبة في طرابلس، على ضرورة الدفع بالانتخابات البلدية وذلك عبر دعم المفوضية العليا للانتخابات وتوحيد الأجهزة الحكومية المختلفة للتنسيق مع المفوضية، بحسب ما نقلهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

واتفقَ المنفي والدبيبة على ضرورة «التنسيق لتوحيد الجهود الدولية لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، واحترام إرادة الليبيين في إنتاج أجسام تشريعية وتنفيذية منتخبة» وفق ما حكومة الوحدة منتهية الولاية.