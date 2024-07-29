العرفي: خطونا خطوات جادة نحو تشكيل حكومة جديدة

العرفي:

التوافق بين مجلس النواب والدولة على تشكيل الحكومة الجديدة .

فتح باب الترشح خطوة لكسر الجمود السياسي والاقتراب من الانتخابات .

ضرورة دعم الأمم المتحدة للحل الليبي من خلال الحوار دون التدخل المباشر .

مجلس النواب مستمر في الحوار مع الأطراف الداخلية والخارجية للوصول إلى الانتخابات .

تسعى بعض الأطراف الخارجية لإطالة أمد الأزمة عبر خلق الأزمات التي تؤثر على المواطن.

في جولات متواصلة من الحوارات السياسية واللقاءات المتعددة في ليبيا، أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن غالبية أعضاء مجلس الدولة متوافقون مع النواب في تشكيل حكومة جديدة. وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، شدد العرفي على أن مسار تشكيل الحكومة هو خطوة استراتيجية نحو تجاوز الجمود السياسي، مشيرًا إلى أن الدعم الدولي، وخاصة من بعثة الأمم المتحدة، يعد أمرًا أساسيًا في هذه المرحلة.

بدأت ملامح الاتفاق تتضح بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث أكد العرفي أن النقاشات مستمرة وأن هناك إجماعًا شبه كامل على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تعبر عن تطلعات الشعب الليبي. وفي هذا السياق، وصف العرفي الخطوة بكونها تتويجًا للجهود المشتركة التي بذلها النواب وأعضاء مجلس الدولة، مؤكدًا أن هذه الحكومة ستكون خطوة نحو استقرار البلاد وبناء مؤسساتها.

في خطوة عملية لكسر الجمود السياسي، أعلن العرفي عن فتح باب الترشح للملفات التي استوفت الشروط اللازمة. وقد لقي هذا القرار ترحيبًا من قبل العديد من الأطراف السياسية، حيث رأى فيه البعض بوابة لاستقبال الكفاءات التي تستطيع أن تساهم في بناء المرحلة الجديدة. وقد تم استقبال عدد كبير من الملفات التي تتوزع بين مختلف المدن الليبية، مما يعكس رغبة ملحة في تحقيق التغيير المنشود.

أكد العرفي على ضرورة أن يبقى مسار تشكيل الحكومة تحت سيطرة الليبيين أنفسهم، مع دعم أشرافي من الأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذا الدعم يجب أن يكون بعيدًا عن التدخل المباشر، مؤكدًا أن الحلول يجب أن تأتي من الداخل الليبي، بناءً على التفاهمات التي تمت بين لجنة 6+6 والحوارات التي جرت في القاهرة. وقد أشار إلى أن هذا النهج سيعزز من سيادة القرار الليبي ويضمن استمرارية المسار السياسي.

العرفي: معظم أعضاء مجلس الدولة متوافقون مع النواب على تشكيل حكومة جديدة، وفتح باب الترشح خطوة لكسر الجمود ودعم الأمم المتحدة ضروري دون تدخل مباشر.

مواجهة الأطراف الخارجية:

لم يخف العرفي قلقه من محاولات بعض الأطراف الخارجية لإطالة أمد الأزمة الليبية من خلال خلق الأزمات التي تؤثر سلبًا على المواطن. وقد أكد على أن هذه المحاولات لن تثني مجلس النواب عن المضي قدمًا في مساعيه للوصول إلى الانتخابات وإنهاء الانقسام. وأضاف أن الحوار مع كل الأطراف، سواء الداخلية أو الخارجية، مستمر بهدف تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية.

تحديات المرحلة القادمة:

بالرغم من الأمل الكبير الذي يعم أرجاء البلاد، لا يزال هناك تحديات عدة تواجه مسار تشكيل الحكومة الجديدة. ومن بين هذه التحديات، وجود عدد كبير من المترشحين من مدينة مصراتة، حيث قد تتغير التحالفات والتوجهات بناءً على المستجدات السياسية. وأوضح العرفي أن مجلس النواب قد جعل عملية تزكية المترشحين بين يدي مجلس الدولة ليختار الكفاءات التي يستحقها، وذلك بناءً على عدد التزكيات المتفق عليه.

وفي الختام، أكد العرفي على أن الليبيين قد أدركوا أهمية التنمية والابتعاد عن الأزمات، وأنهم يتطلعون إلى مستقبل أفضل دون صراعات. مشيرًا إلى أن الوعي الشعبي وتزايد الضغط على الأطراف السياسية يدفعان نحو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب.

في نهاية المطاف، تبقى ليبيا أمام فرصة تاريخية لتجاوز أزمتها وبناء دولة مؤسسات تحقق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار. ويبقى الدور الأساسي على عاتق الليبيين، بدعم من المجتمع الدولي، لضمان أن تكون هذه المرحلة نقطة تحول نحو المستقبل الأفضل.