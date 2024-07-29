الشهوبي يطلب من سفير ألمانيا التوسط لرفع الحظر الجوي على الطائرات الليبية في أوروبا

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منذ 2014 فرضت المفوضية الأوروبية حظراً جوياً على الطيران الليبي، وعدم السماح للطائرات الليبية من المرور في المجال الجوي للدول الأوروبية مما عقد عمليات السفر لأوروبا.

مساعي لرفع حظر الطيران

وفي لقائه مع السفير الألماني الجديد رالف طراف، طلب محمد الشهوبي وزير المواصلات بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مساعدة ألمانيا لرفع الحظر عن الطيران الليبي للمرور فوق المجال الجوي الأوروبي، بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بحسب بيان الوزارة.

وحضر اللقاء الذي عقد بديوان وزارة المواصلات في طرابلس، اليوم الإثنين، وكيل الوزارة لشؤون النقل البري فضل الله راف الله الشلوي، ومنسق العلاقات الدولية بمكتب الوزير على الصيد القمودي، ومدير مكتب التعاون الدولي بديوان الوزارة عادل بخيت.

ناقش الاجتماع عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، والتي تعمل على توطيد العلاقات الثنائية وأوضح البيان أن الشهوبي “دعا إلى تفعيل التعاون المشترك بين البلدين وإلى عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا وكذلك إلى مساعدة الجانب الليبي في رفع الحظر الجوي عن الطائرات الليبية وعودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين”.

من جانبه عبر السفير الألماني الجديد عن سعادته ببدء مهامه في ليبيا، وتطلعه للعمل مع الأطراف الليبية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة الخطوط الليبية عن استخدام المسار الجوي الأوروبي من خلال المجال الجوي اليوناني والمالطي في رحلاتها بين من إسطنبول إلى مطار معيتيقة في طرابلس، مؤكدة على الدور البارز والمهم الذي لعبته وزارة المواصلات، ومصلحة الطيران المدني، وإدارة النقل الجوي ودائرة الترحيل الجوي بالشركة.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإن عملية تمديد الحظر على الطيران الليبي الذي قامت به في شهر يونيو الماضي، يأتي لدواعي أمنية بالدرجة الأولى.