الدينار يترنح أمام الدولار في السوق الموازية

يُواصل سعر صرف الدولار أمام الدينار الترنح بين الانخفاض الحاد، والارتفاع المفاجئ، وسط سيطرة تُجار العملة على السوق السوداء.

وجرى تداول سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار في السوق الموازية عند مستوى 7.06 دينار للدولار الواحد، مرتفعًا عن مستوى 7.04 دينار كان قد سجلهُ في تعاملات الأحد، في حين سجل سعر صرف اليورو 7.50 دينار، وهو ذات السعر المُسجل في جلسة تداولات أمس الأحد، أما الجنيه الإسترليني فقد جرى تداوله في نطاق 8.70 دينار، واستقرت الليرة التركية في السوق الموازية عند مستوى 0.20 دينار، في حين بلغ سعر صرف الدينار التونسي أمام نظيره الليبي 2.15 دينار.

وفي تعاملات السوق الرسمية… استقرتْ أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق الرسمية عند مستوياتها المعهودة دون تغييّر، إذ بلغ سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار مستوى 4.83 دينار في حين ثبُت سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.25 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.