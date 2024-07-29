الأخبارإقتصاد
أخر الأخبار

الدينار يترنح أمام الدولار في السوق الموازية

الدينار يفقد قيمته أمام العملات الأجنبية

29 يوليو، 2024 11:11 ص
0 0
الدينار- الدولار
الدينار- الدولار

أخبار ليبيا 24

يُواصل سعر صرف الدولار أمام الدينار الترنح بين الانخفاض الحاد، والارتفاع المفاجئ، وسط سيطرة تُجار العملة على السوق السوداء.

وجرى تداول سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار في السوق الموازية عند مستوى 7.06 دينار للدولار الواحد، مرتفعًا عن مستوى 7.04 دينار كان قد سجلهُ في تعاملات الأحد، في حين سجل سعر صرف اليورو 7.50 دينار، وهو ذات السعر المُسجل في جلسة تداولات أمس الأحد، أما الجنيه الإسترليني فقد جرى تداوله في نطاق 8.70 دينار، واستقرت الليرة التركية في السوق الموازية عند مستوى 0.20 دينار، في حين بلغ سعر صرف الدينار التونسي أمام نظيره الليبي 2.15 دينار.

الدولار في السوق الرسمية

وفي تعاملات السوق الرسمية… استقرتْ أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق الرسمية عند مستوياتها المعهودة دون تغييّر، إذ بلغ سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار  مستوى 4.83 دينار في حين ثبُت سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.25 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

 

29 يوليو، 2024 11:11 ص
0 0

المزيد من الأخبار

أسعار النفط

أسعار النفط تسجل انتعاشةً طفيفة وتحاول تعويض الخسائر

29 يوليو، 2024 11:10 ص
طرابلس - تصوير: سند الأحلافي

الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد

29 يوليو، 2024 11:08 ص
محمد معزب

معزب لـ “أخبار ليبيا 24”: فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة يستهدف إحراج تكالة

29 يوليو، 2024 12:55 ص
أمينة المحجوب

المحجوب لـ “أخبار ليبيا 24”: تشكيل حكومة موحدة يجب أن يتم بتوافق دولي وشامل

28 يوليو، 2024 11:08 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى