الدبيبة يوجّه بدراسة عوائق تنفيذ مشروع «طريق أمساعد - رأس جدير»

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، على ضرورة دراسة العوائق التي تواجه تنفيذ مشروع «طريق أمساعد – رأس جدير» والبالغ طوله 1700 كيلومترًا، الذي تتكفل إيطاليا بتكاليف تنفيذه.

جاء ذلك خلال متابعة الدبيبة «للموقف العام للمشروع والنتائج التي توصلت إليها اللجان المشتركة من الجانبين الليبي والإيطالي في التقدم الحاصل في إجراءات التعاقدات مع الشركات الإيطالية الخاصة بالتنفيذ» بحسبِ ما نقله مكتبه الإعلامي.

ويأتي هذا المشروع ضمن اتفاقية «معاهدة الصداقة مع إيطاليا» الموقعة في العام 2008، إذ تشمل هذه المعاهدة تنفيذ الطريق الساحلي من غرب ليبيا إلى شرقها، بالإضافة إلى التزام إيطاليا بإنجاز مشاريع سكنية، وتقديم منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الإيطالية، وتشجيع الشركات الإيطالية على دخول السوق الليبية.

وشارك في الاجتماع وزير المواصلات ورئيس لجنة متابعة استئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

وفي سياقِ متابعته للأوضاع الأمنية في البلاد، وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، المدعي العام العسكري، باتخاذ الإجراءات وفتح تحقيق في واقعة الانفجار الذي وقع فجر الجمعة، بمنطقة الكادوش بمدينة زليتن.

بدورهِ طالب المجلس البلدي – زليتن الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة، والإسراع في عملية أبعاد مخازن الذخائر والأسلحة عن المناطق السكنية، معربًا قلقه تُجاه تكرار حوادث الانفجارات.

واندلع فجر الجمعة انفجار مدوي في مخزن أسلحة وذخائر في مقر كتيبة «العيان» العكسرية في زليتن.