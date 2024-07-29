أسعار النفط تسجل انتعاشةً طفيفة وتحاول تعويض الخسائر

حققتْ أسعار النفط الخام ارتفاعًا طفيفًا، محاولةً تخطي خسائرها الأسبوعية، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى تداول خام برنت فوق مستوياتِ 81 دولارًا، مسجلاً 81.49 دولار للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستويات 77 دولار، مسجلاً 77.52 دولار للبرميل.

من جهتها.. خفّضت شركة «بيكر هيوز» -وهي ثاني أكبر مزود لخدمات النفط حول العالم- توقعاتها لأنشطة النفط الصخري في أمريكا خلتل العام الحالي، متوقعةً أن ينخفض الإنفاق على أعمال الاستكشافية بـ 4% إلى 6% مقارنةً مع بيانات العام 2023.

الجدير بالذكر أنَ تحالف منظمة أوبك+ قد وافقّ في يونيو على البدء في استعادة ما يقرب من 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف اعتبارًا من أكتوبر المقبل.



النفط-تحالف-أوبك+

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام إذ فقدت أسعار النفط حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.