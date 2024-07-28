أسامة السعيطي يروي تفاصيل لا تنسى عن تحرير بنغازي- الجزء الأخير

أخبار ليبيا 24

تعرفنا في الجزء الأول على قصة المحارب أسامة السعيطي، الذي حارب رفقة أصدقائه خطر الإرهابيين على مدينته بنغازي وتحديداً في منطقة النواقية.

وروى لنا عن محاربتهم آنذاك وسط قلة الدعم العسكري، وهم يواجهن ترسانة إرهابية ضخمة، ولكن بهمة عالية، في الجزء الثاني والأخير، يحكي لنا أسامة تفاصيل جديدة عن محاربته للإرهابيين، وتنقله لعدة محاور وعن دعم الجيش الليبي لهم.

حكايات مروعة عن محاربة الإرهاب

يروي لنا المحارب أسامة السعيطي تفاصيل من معارك والمواقف التي لن تنسى أو تمحى من الذاكرة منها “كنا موجودين في شقة، ليتم ضربنا بصاروخ نوعه يهدم الحوائط بشكل عنيف، وبعدما وضحت الرؤية من الغبار، شفنا أن 7 حوائط تهدمت من الصاروخ هذا والحمدلله لم يصاب أحد منا”.

ويتابع أسامة عن تنقله في المحاور “في تلك الفترة كنت مع أهداف الحيوية برفقة الأفندي رحمه الله عماد الفاخري، وقتها قال لنا ننتقلوا إلى محور الطالحية، ولكن قائدنا ناصر الفارسي قال الأفضل والأولى حماية منطقتنا النواقية”.

ويستردف “انتقلنا للنواقية، كان الوضع مستقر بها، وكان يوجد دعم ممتاز من الجيش من ناحية التمويل والذخيرة”.

ويتابع “قعدت في محور النواقية حوالي من 6 إلى 7 شهور ومن ثم انتقلت إلى محور شهداء الزاوية، قاتلت في المحور لمدة أسبوعين، ومن ثم سمعت على وفاة واستشهاد القائد ناصر الفارسي، ففضلت نرجع لمحور منطقتي النواقية”.

من ضمن المعارك التي راسخة في ذاكرة البطل أسامة السعيطي، عند هجوم داعش على مركز شرطة النواقية “دخل الدواعش على مركز شرطة النواقية، وما كنا عارفين إذا كانوا دواعش أو مجموعة تبعنا، إلى أن رأيناهم بجلابيبهم وتكبيراتهم تأكدنا أنهم دواعش، واشتبكنا معهم، وقتلنا منهم عشرة أشخاص، ونحنا استشهد شخصين من طرفنا”.

وبعد تحرير البلاد من هيمنة الدواعش، بفضل المقاتلين الذين خرجوا دفاعا عن وطنهم والتحقوا بقوات الجيش، يقول أسامة عن تلك الفترة “مهمتنا انتهت وقفنا لبلادنا وكنا ما نبوا لا ناقة ولا جمل، ولكن لما استقرت البلاد شفنا ناس أخرى اغتنمت الفرصة، في الوقت الذي الجرحى أوضاعهم الاقتصادية سيئة، ولكن لما انتهت المعركة نسوهم وهمشوهم”.