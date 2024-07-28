ميناء الحريقة يستقبل الناقلة دلتا مارينر لشحن مليون برميل نفط إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

. ميناء الحريقة في طبرق استقبل الناقلة دلتا مارينر.

. الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط إلى الصين.

. دلتا مارينر قادمة من اليونان وتحمل علم ليبيريا.

. هذه هي الناقلة الخامسة التي تصل للميناء في يوليو.

. الإنتاج اليومي من حقلي مسلة والسرير بلغ 210 ألف برميل.



استقبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط مساء السبت ناقلة النفط الخام “دلتا مارينر”، التي ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين. تأتي هذه الناقلة، التي تحمل علم ليبيريا، قادمة من اليونان، وهي الخامسة التي تصل إلى الميناء خلال شهر يوليو، مما يعكس النشاط المتزايد في عمليات التصدير.

وأوضح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي لـ “أخبار ليبيا 24” أن الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 210 ألف برميل. يتم نقل هذا الإنتاج عبر أنبوب يبلغ طوله 513 ألف متر وقطره 34 بوصة، مما يضمن تدفق النفط بشكل مستمر إلى الميناء.

ويشير المصدر إلى أن شركة الخليج العربي للنفط، التي تشرف على عمليات الإنتاج والتصدير، تتبع إجراءات احترازية صارمة لمكافحة وباء كورونا، مما يعزز من سلامة العاملين ويضمن استمرار العمليات دون انقطاع.

تعتبر هذه الشحنة جزءاً من سلسلة إمدادات النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، وخاصة الصين التي تعد من أكبر المستوردين للنفط الليبي. يعكس هذا التعاون التجاري أهمية النفط الليبي في الاقتصاد العالمي وقدرته على تلبية الطلبات الدولية.

ومن جانبه، أكد المسؤول في ميناء الحريقة أن الحفاظ على البيئة يأتي ضمن أولويات الشركة، حيث تتبع معايير صارمة لحماية البيئة البحرية من أي تلوث ناتج عن عمليات الشحن والتفريغ.

وأضاف المسؤول أن الناقلة دلتا مارينر هي واحدة من عدة ناقلات من المتوقع وصولها خلال الأشهر المقبلة، مما يعكس الاستقرار النسبي في عمليات الإنتاج والتصدير بعد فترة من التحديات.

هذه التحركات تأتي في وقت تسعى فيه ليبيا لتعزيز استقرارها الاقتصادي وزيادة عائداتها من النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد. يعتبر ميناء الحريقة من أهم الموانئ النفطية في ليبيا، حيث يلعب دوراً محورياً في عمليات التصدير والتوريد.

وتسهم هذه الشحنات في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والدول المستوردة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر عائدات مالية تساعد في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في البلاد.

واختتم المسؤول تصريحه بالقول إن شركة الخليج العربي للنفط تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة في عملياتها، مشيراً إلى أن التحديات الحالية تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لضمان استمرار تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية.

تعكس هذه التطورات الجهود المستمرة لتعزيز قطاع النفط الليبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المحلية والدولية. ومع استمرار وصول الناقلات النفطية إلى ميناء الحريقة، يتوقع أن تزداد قدرة ليبيا على تلبية الطلب العالمي وتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة.

في الختام، يعتبر وصول الناقلة دلتا مارينر إلى ميناء الحريقة النفطي خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الليبي واستمرار عمليات التصدير. تعكس هذه الشحنة التعاون الوثيق بين ليبيا والدول المستوردة للنفط، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.