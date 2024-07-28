ملتقى مصراتة الجامع «نشدد على أهمية استقلال ليبيا من التواجد الأجنبي»

طالبَ المجتمعون في ملتقى مصراتة الجامع، المفوضية العُليا للانتخابات بضرورة «الاسراع في إجراء الانتخابات البلدية والاستفتاء على الدستور ووضع استراتيجية سريعة للانتخابات العامة ترسيخًا لمبدأ التداول السلمي على السلطة» بحسبِ نص البيان.

كما دعا المجتمعون في ملتقى مصراتة الجامع إلى «تحكيم العقل في كل ملمة، ورفض استخدام العنف، فلا يرفع بعضنا السلاح في وجه بعض مهما بلغت درجة اختلافنا، ونكون بنيانا يدفع الظلم الواقع ويحفظ الحق لأصحابه فالجميع تحت سلطة القانون» وفقَ نص البيان.

وأكد ملتقى مصراتة الجامع على «مبدأ حرية التعبير مهما اختلفت الآراء وتشعبت فلا تكميم للأفواه الصادعة بالحق بعد اليوم، مشددين على الالتزام بوحدة التراب الليبي والحفاظ على استقلاله وأمنه وخلوه من التواجد الأجنبي بمختلف مسمياته» بحسب البيان.

وقال المجتمعون في ملتقى تجمع مصراتة في بيانهم: «نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أننا وطن واحد، مدينة واحدة، قبيلة واحدةننبذ التعصب للقبيلة والعرق فكلنا لآدم وآدم من تراب»

ورفض المجتمعون في ملتقى تجمع مصراتة في بيانهم «الإقصاء بسبب اختلاف الرؤى، إنما اختلاف الأفكار مزية نباركها، مؤكدين أنّ أبناء مصراتة لن يكونو حجر عثرة في بناء ليبيا داعين إلى بناء دولة المواطنة دولة العدل والقانون» بحسب نص البيان.