معارك دامية في شمال مالي تسفر عن عشرات القتلى والجرحى

معارك عنيفة في تين زاوتين بين الجيش في مالي والانفصاليين الطوارق

استيلاء الطوارق على مركبات مدرعة وإسقاط مروحية حكومية

جيش مالي يؤكد مقتل جنديين وإصابة 10 آخرين في كيدال

المجلس العسكري في مالي يسعى لاستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد

شهد شمال مالي خلال الأيام الماضية مواجهات دامية بين مسلحي الطوارق من جهة، وجيش مالي المدعوم بمقاتلي مجموعة فاغنر من جهة أخرى. وقد أعلن الطوارق عن تحقيق انتصارات كبيرة في هذه المعارك، مؤكدين أنهم قتلوا وأصابوا العشرات من القوات الحكومية والقوات الداعمة لها كما استولوا على مركبات مدرعة وشاحنات وناقلات خلال القتال العنيف الذي دار في مدينة تين زاوتين الحدودية مع الجزائر.

تعود جذور هذا الصراع إلى العقود الماضية، حيث يطالب الطوارق بالاستقلال عن الحكومة المركزية في باماكو. وقد شهدت المنطقة الشمالية من مالي معارك متقطعة بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق، وخاصة في مناطق كيدال وتيساليت وتين زاوتين. وعلى الرغم من الجهود الدولية لإحلال السلام في المنطقة، إلا أن التوترات ما تزال قائمة، خاصة بعد سيطرة المجلس العسكري على الحكم في مالي عام 2020.

اندلعت المعارك الأخيرة يوم الخميس الماضي واستمرت حتى الجمعة، حيث شهدت بلدة تين زاوتين مواجهات غير مسبوقة بين الطرفين. وأعلنت حركة “الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية” الانفصالية عن مقتل وإصابة العشرات من الجيش المالي والمجموعة المساندة لها، كما استولت على مركبات مدرعة وشاحنات وناقلات. وأكدت الحركة أيضاً إسقاط مروحية حكومية في مدينة كيدال، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

ردود الفعل الحكومية:

من جانبها، أكدت القوات المسلحة المالية في بيانها أن جنديين قتلا وأصيب 10 آخرون في المعارك، كما أشار البيان إلى تحطم مروحية في كيدال أثناء مهمة روتينية، دون تسجيل أي وفيات جراء الحادث. وأكدت الحكومة عزمها على مواصلة العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

تصريحات الأطراف:

في تصريحاته، قال ألمو أغ محمد، المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد، “أؤكد استئناف المعارك السبت في ناحية زقاق، ونحن ندحر العدو”. بينما علق مصدر عسكري مالي قائلاً “القوات المسلحة تواصل السبت الدفاع عن وحدة وسلامة الأراضي في منطقة كيدال”.

خلفية التوترات:

شهدت المنطقة الشمالية من مالي تصاعداً في التوترات منذ نهاية العام 2023، عندما فقدت الجماعات الانفصالية المسلحة السيطرة على عدة مناطق بعد هجوم واسع شنّه الجيش المالي، بمساعدة مقاتلين أجانب. وقد وصلت العمليات العسكرية إلى ذروتها بالسيطرة على مدينة كيدال، التي تعد معقلاً رئيسياً للانفصاليين.

انتهاكات مزعومة:

ترافق هجوم الجيش والمجموعة المساندة له في شمال مالي مع ورود مزاعم عديدة عن انتهاكات ارتكبها العسكريون والجماعات المساندة لهم ضد المدنيين منذ عام 2022. وعلى الرغم من نفي السلطات المالية لهذه المزاعم، إلا أن تقارير حقوق الإنسان تشير إلى وقوع انتهاكات جسيمة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.

السياق الإقليمي:

تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي معقد، حيث تواجه منطقة الساحل الإفريقي تحديات أمنية كبيرة تشمل انتشار الجماعات الإرهابية وتجارة السلاح والمخدرات، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية المتفاقمة نتيجة للنزاعات المستمرة. وتعكف دول الجوار، بما في ذلك الجزائر، على مراقبة الوضع عن كثب، نظراً لتأثيرات الصراع على الأمن الإقليمي.

ختام:

إن استمرار المعارك في شمال مالي يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد في سعيها لتحقيق الاستقرار والسلام. ومع تصاعد التوترات بين الجيش المالي والانفصاليين الطوارق، يبدو أن الطريق نحو حل شامل ومستدام للأزمة ما يزال طويلاً ومعقداً. ستظل الأنظار متجهة نحو مالي في الأيام المقبلة، حيث يترقب المجتمع الدولي بحذر تطورات الوضع وأثرها على الاستقرار الإقليمي والدولي.