الأرصاد: أجواء معادلة ورطوبة عالية على المناطق الساحلية

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الاعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية بينما تكون الأجواء ساخنة عل مناطق الجنوب، وفقَ الأرصاد.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية وتتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية، في حين ستتراوحدرجات الحرارة القصوى مابين (29–32)مْ على الساحل ومابين (33–36)مْ على الدواخل مع تراجع بسيط يوم الغد والرطوبة عالية نسبيًا خاصة على المناطق الساحلية.

توقع المركز أن تكون حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30-33)مْ، وتصل على أجدابيا إلى (37)مْ مع رطوبة عالية نسبية على المناطق الساحلية.

ستكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (37–42)مْ.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية غربية على الواحات والسريرن ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (37–41)مْ، بحسب الأرصاد.