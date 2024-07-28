مجلس النواب يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة

. فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

. تقديم الطلبات في بنغازي من 28 يوليو حتى 11 أغسطس.

. دعوة لتزكية المرشحين من المجلس الأعلى للدولة.

. الترشح استناداً للتعديلات الدستورية وقوانين الانتخابات.

في خطوة تمثل علامة فارقة في المشهد السياسي الليبي، أعلن المستشار عثيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، بدءًا من 28 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل. جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من التعديلات الدستورية والاجتماعات المكثفة بين مختلف الأطراف السياسية الليبية، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والمضي قدمًا نحو بناء مستقبل أفضل للبلاد.

وأوضح عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الإعلان استند إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب. كما جاء هذا القرار نتيجة لمخرجات لجنة 6+6، التي تشكلت لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتحقيق توافق حول الخطوات المستقبلية للحكم في ليبيا. وقد شهدت العاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024 اجتماعًا حاسمًا بين رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي، والذي أفضى إلى اتفاق مشترك حول آلية الترشح لرئاسة الحكومة.

وجاء في البيان الصادر عن أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال لقائهم في القاهرة في الثامن عشر من يوليو 2024، تأكيدهم على أهمية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة لضمان مشاركة أوسع وأشمل للكفاءات الليبية في قيادة البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

أعلن رئيس مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة اعتباراً من 28 يوليو وحتى 11 أغسطس في بنغازي، داعياً لتزكية المرشحين من المجلس الأعلى للدولة.

وأشار بليحق في تصريحه الرسمي إلى أن الراغبين في الترشح لهذا المنصب الرفيع، والذين يرون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على تحمل مسؤولياته الجسيمة، يجب عليهم تقديم مستندات ترشحهم إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس بمدينة بنغازي، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الحالي وحتى الحادي عشر من أغسطس 2024. كما دعا رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة لتزكية المرشحين الذين يرون فيهم الكفاءة والجدارة لشغل هذا المنصب.

وأضاف بليحق أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمشاركة الديمقراطية في ليبيا، وأن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تولي المناصب القيادية والمساهمة في بناء مستقبل البلاد. وأكد أن مجلس النواب ملتزم بتطبيق أحكام الإعلان الدستوري والتعديلات الدستورية الجديدة، وأن هذه العملية ستتم بشفافية ونزاهة لضمان اختيار أفضل الكفاءات لقيادة الحكومة الليبية في هذه المرحلة الحساسة.