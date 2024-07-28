عن مشاركة البعثة الليبية في الأولمبياد.. جمهورنا يرى: لازم ليبيا تضع خطة لبناء الرياضة

أخبار ليبيا 24

انطلقت الألعاب الأولمبية يوم الجمعة على نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس، وتشارك البعثة الليبية بوفد رياضي يضم 18 شخصا، من رياضيين وإداريين ومدربين.

مشاركة البعثة الليبية

تشارك البعثة الليبية في خمس ألعاب، منها رياضة السباحة والتي تمثل ليبيا فيها السباحة ملك مختار، وستشارك في منافسات سباحة 100 متر ظهر، وعن رياضة الرماية يشارك الرياضي محمد بن دلة الرماية بالمسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار، والرياضي أحمد السباعي يشارك في رياضة ألعاب القوى وسينافس في سباق 100 متر جري، وفي رياضة التجديف في منافسات فردي رجال، يشارك الرياضي محمد بكرة، والرياضي يوسف أشرف يشارك في منافسات سباحة 100 متر حرة، والرياضي أحمد أبوزريبة يشارك في منافسات وزن 102 كجم.

تأتي هذه المشاركة في ظل نقص الدعم الحقيقي للرياضيين في بلادنا، الأمر الذي يزيد التحديات للرياضيين للتحضير الجيد للبطولات العالمية، ويضطر العديد منهم للاعتزال.

وعن رأي جمهورنا في استطلاع رأي لـ قراء أخبار ليبيا 24 على فيسبوك، أخذنا رأيهم وتوقعاتهم عن مشاركة البعثة الليبية في أولمبياد باريس (برأيك هل البعثة الليبية المشاركة في الأولمبياد ستحصد ميداليات؟).

كانت الآراء متباينة، إذ علق المتابع (حسين عبدالسلام) قائلا “للمشاركة فقط كما تعودنا من زمان).

فينا تمنى المتابع (طلال السباعي) “التوفيق” للبعثة الليبية.

في حين يرى المتابع (الشمس الساطع) “هل يوجد لدينا رياضة سباحة فراشة وأحواض سباحة، حتى رياضة الدراجات ماعندنا.. وحتى إن وجدن هل في ليبيا توجد تصفيات محلية.. لازم ليبيا تضع خطة في بناء الرياضة..”.