صيانة طارئة لمنظومة النهر الصناعي تخفض إمدادات المياه في اجدابيا

. بدء أعمال صيانة طارئة لمنظومة النهر الصناعي في 1 أغسطس 2024.

. تخفيض إمدادات المياه في اجدابيا لثلاثة أيام أسبوعياً خلال فترة الصيانة.

. الصيانة تستمر لمدة 30 يوماً، تشمل خط أنابيب السرير/اجدابيا.

. تعويض نقص المياه عبر صهاريج نقل المياه وتحديد نقطة تعبئة في اجدابيا.

في خطوة هامة لضمان استمرارية تدفق المياه وجودتها في مدينة اجدابيا وضواحيها، أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي عن البدء في أعمال صيانة طارئة لمنظومة خط أنابيب تازريو/بنغازي. هذه الإجراءات، التي تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية المائية في المنطقة، ستبدأ في الأول من أغسطس 2024 وتستمر لمدة ثلاثين يوماً، مما يتطلب تخفيض الإمدادات المائية إلى المدينة لثلاثة أيام أسبوعياً.

توفير المياه للمواطنين عبر صهاريج نقل المياه خلال فترة الإصلاحات

تتطلب هذه الإصلاحات إيقاف تدفق المياه عبر خط أنابيب السرير/اجدابيا، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الإمدادات المائية للمدينة. ولكن، لمواجهة هذا التحدي وضمان عدم تأثر السكان بشكل كبير، قام الجهاز بوضع خطة بديلة لتعويض نقص المياه عن طريق استخدام صهاريج نقل المياه، التي سيتم تعبئتها وتوزيعها على المواطنين من نقاط محددة داخل المدينة.

من المعروف أن مدينة اجدابيا تعتمد بشكل كبير على إمدادات المياه من منظومة النهر الصناعي، التي تعد من أكبر مشاريع توفير المياه في البلاد. ومن هنا تأتي أهمية هذه الإصلاحات لضمان استمرارية توفير المياه بجودة عالية وكميات كافية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

لقد عملت إدارة المشروع على دراسة مستفيضة للمشاكل التي تواجهها الشبكة، حيث تبين وجود عدة نقاط ضعف تتطلب تدخلاً عاجلاً لتجنب أي انقطاع طويل في الإمدادات. وقد تم وضع خطة الصيانة بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار المهندس توفيق رجب الشبعان، الكاتب العام للجهاز، إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية المائية في المنطقة. وأكد أن الجهاز سيعمل جاهداً لتقليص فترة الصيانة إلى أدنى حد ممكن، بهدف تقليل تأثير هذه الأعمال على حياة المواطنين اليومية.

تتضمن أعمال الصيانة تحسينات تقنية وهندسية شاملة، تستهدف تحديث وتجديد البنية التحتية لمنظومة النهر الصناعي. وستشمل هذه الأعمال إصلاح الأعطال الحالية واستبدال الأجزاء المتضررة من الأنابيب والمعدات، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الأعطال في المستقبل. كما سيتم استخدام أحدث التقنيات والمعدات لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة.

الجهاز يسعى لتقليص مدة الإصلاحات لأقل فترة ممكنة

وفي إطار الجهود المبذولة لتقليص فترة الصيانة، سيعمل فريق من المهندسين والفنيين المؤهلين على مدار الساعة لضمان إنجاز الأعمال في الوقت المحدد. كما سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير المياه للمواطنين عبر صهاريج نقل المياه، حيث تم تحديد نقاط تعبئة في مناطق مختلفة من اجدابيا لتلبية احتياجات السكان.

يعكس هذا المشروع التزام إدارة النهر الصناعي بتقديم خدمات مائية عالية الجودة وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة المنظومة على تقديم خدمات مستقرة وموثوقة للمواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة.

تأتي هذه الإصلاحات في وقت حرج، حيث تواجه المنطقة تحديات كبيرة في مجال إدارة الموارد المائية، نظراً لزيادة الطلب وتغيرات المناخ التي تؤثر على الموارد المتاحة. ومن هنا، يعتبر تنفيذ هذه الإصلاحات ضرورة ملحة لضمان استدامة الإمدادات المائية وتحسين كفاءة الشبكة.

ختاماً، تؤكد إدارة النهر الصناعي على أهمية تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الجهات المختصة خلال فترة الصيانة، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بأقل قدر من الإزعاج. كما دعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة الحساسة، والتعاون مع فرق الصيانة لضمان إنجاز الأعمال في الوقت المحدد وتحقيق النتائج المرجوة.

تعكس هذه المبادرة رؤية الجهاز نحو المستقبل، حيث تضع في اعتبارها التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة. ومن خلال هذه الجهود، تسعى الإدارة إلى تقديم نموذج يحتذى به في إدارة الموارد المائية، يجمع بين الكفاءة والاستدامة والتطوير المستمر.